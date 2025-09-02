Više o APEPE

APE and PEPE Logotip

APE and PEPE Cijena(APEPE)

1 APEPE u USD cijena uživo:

$0.000002518
$0.000002518$0.000002518
-0.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena APE and PEPE (APEPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:00:10 (UTC+8)

APE and PEPE (APEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000002501
$ 0.000002501$ 0.000002501
24-satna najniža cijena
$ 0.00000258
$ 0.00000258$ 0.00000258
24-satna najviša cijena

$ 0.000002501
$ 0.000002501$ 0.000002501

$ 0.00000258
$ 0.00000258$ 0.00000258

$ 0.000006921315694487
$ 0.000006921315694487$ 0.000006921315694487

$ 0.000000922659774521
$ 0.000000922659774521$ 0.000000922659774521

-0.40%

-0.27%

-2.67%

-2.67%

APE and PEPE (APEPE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000002518. Tijekom protekla 24 sata, APEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000002501 i najviše cijene $ 0.00000258, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APEPE je $ 0.000006921315694487, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000922659774521.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APEPE se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APE and PEPE (APEPE)

No.353

$ 100.89M
$ 100.89M$ 100.89M

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 528.78M
$ 528.78M$ 528.78M

40.07T
40.07T 40.07T

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

19.07%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija APE and PEPE je $ 100.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.15M. Količina u optjecaju APEPE je 40.07T, s ukupnom količinom od 210000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 528.78M.

APE and PEPE (APEPE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena APE and PEPE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000682-0.27%
30 dana$ -0.000000224-8.17%
60 dana$ +0.000001118+79.85%
90 dana$ +0.000000933+58.86%
APE and PEPE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APEPE od $ -0.00000000682 (-0.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

APE and PEPE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000224 (-8.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

APE and PEPE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APEPE od $ +0.000001118 (+79.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

APE and PEPE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000000933 (+58.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena APE and PEPE (APEPE)?

Što je APE and PEPE (APEPE)

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

APE and PEPE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje APE and PEPE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APEPE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o APE and PEPE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje APE and PEPE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

APE and PEPE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će APE and PEPE (APEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših APE and PEPE (APEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za APE and PEPE.

APE and PEPE (APEPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike APE and PEPE (APEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti APE and PEPE (APEPE)

Tražiš kako kupiti APE and PEPE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti APE and PEPE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

APEPE u lokalnim valutama

1 APE and PEPE(APEPE) u VND
0.06626117
1 APE and PEPE(APEPE) u AUD
A$0.00000382736
1 APE and PEPE(APEPE) u GBP
0.00000183814
1 APE and PEPE(APEPE) u EUR
0.0000021403
1 APE and PEPE(APEPE) u USD
$0.000002518
1 APE and PEPE(APEPE) u MYR
RM0.00001062596
1 APE and PEPE(APEPE) u TRY
0.00010356534
1 APE and PEPE(APEPE) u JPY
¥0.000370146
1 APE and PEPE(APEPE) u ARS
ARS$0.00346831838
1 APE and PEPE(APEPE) u RUB
0.00020285008
1 APE and PEPE(APEPE) u INR
0.00022155882
1 APE and PEPE(APEPE) u IDR
Rp0.04127868192
1 APE and PEPE(APEPE) u KRW
0.0035069445
1 APE and PEPE(APEPE) u PHP
0.00014372744
1 APE and PEPE(APEPE) u EGP
￡E.0.00012219854
1 APE and PEPE(APEPE) u BRL
R$0.00001367274
1 APE and PEPE(APEPE) u CAD
C$0.00000344966
1 APE and PEPE(APEPE) u BDT
0.00030601254
1 APE and PEPE(APEPE) u NGN
0.00385604002
1 APE and PEPE(APEPE) u COP
$0.01011243908
1 APE and PEPE(APEPE) u ZAR
R.0.00004434198
1 APE and PEPE(APEPE) u UAH
0.00010416966
1 APE and PEPE(APEPE) u VES
Bs0.000367628
1 APE and PEPE(APEPE) u CLP
$0.002434906
1 APE and PEPE(APEPE) u PKR
Rs0.00071350048
1 APE and PEPE(APEPE) u KZT
0.00135521278
1 APE and PEPE(APEPE) u THB
฿0.00008135658
1 APE and PEPE(APEPE) u TWD
NT$0.00007710116
1 APE and PEPE(APEPE) u AED
د.إ0.00000924106
1 APE and PEPE(APEPE) u CHF
Fr0.0000020144
1 APE and PEPE(APEPE) u HKD
HK$0.00001961522
1 APE and PEPE(APEPE) u AMD
֏0.00096142276
1 APE and PEPE(APEPE) u MAD
.د.م0.00002261164
1 APE and PEPE(APEPE) u MXN
$0.00004693552
1 APE and PEPE(APEPE) u SAR
ريال0.0000094425
1 APE and PEPE(APEPE) u PLN
0.00000914034
1 APE and PEPE(APEPE) u RON
лв0.00001090294
1 APE and PEPE(APEPE) u SEK
kr0.00002364402
1 APE and PEPE(APEPE) u BGN
лв0.00000417988
1 APE and PEPE(APEPE) u HUF
Ft0.00084979982
1 APE and PEPE(APEPE) u CZK
0.0000525003
1 APE and PEPE(APEPE) u KWD
د.ك0.00000076799
1 APE and PEPE(APEPE) u ILS
0.0000084353
1 APE and PEPE(APEPE) u AOA
Kz0.00229533326
1 APE and PEPE(APEPE) u BHD
.د.ب0.000000946768
1 APE and PEPE(APEPE) u BMD
$0.000002518
1 APE and PEPE(APEPE) u DKK
kr0.00001603966
1 APE and PEPE(APEPE) u HNL
L0.00006587088
1 APE and PEPE(APEPE) u MUR
0.0001153244
1 APE and PEPE(APEPE) u NAD
$0.00004421608
1 APE and PEPE(APEPE) u NOK
kr0.00002515482
1 APE and PEPE(APEPE) u NZD
$0.00000425542
1 APE and PEPE(APEPE) u PAB
B/.0.000002518
1 APE and PEPE(APEPE) u PGK
K0.00001065114
1 APE and PEPE(APEPE) u QAR
ر.ق0.00000916552
1 APE and PEPE(APEPE) u RSD
дин.0.00025187554

Za dublje razumijevanje APE and PEPE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o APE and PEPE

Koliko APE and PEPE (APEPE) vrijedi danas?
Cijena APEPE uživo u USD je 0.000002518 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APEPE u USD?
Trenutačna cijena APEPE u USD je $ 0.000002518. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija APE and PEPE?
Tržišna kapitalizacija za APEPE je $ 100.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APEPE?
Količina u optjecaju za APEPE je 40.07T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APEPE?
APEPE je postigao ATH cijenu od 0.000006921315694487 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APEPE?
APEPE je vidio ATL cijenu od 0.000000922659774521 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APEPE?
24-satni obujam trgovanja za APEPE je $ 1.15M USD.
Hoće li APEPE još narasti ove godine?
APEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:00:10 (UTC+8)

APE and PEPE (APEPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

