AP3X (AP3X) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0939. Tijekom protekla 24 sata, AP3Xtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0935 i najviše cijene $ 0.0967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AP3X je $ 0.25266104433191, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09529465022054079.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AP3X se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AP3X (AP3X)
No.4064
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.11K
$ 99.11K$ 99.11K
$ 281.70M
$ 281.70M$ 281.70M
0.00
0.00 0.00
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
0.00%
AP3X
Trenutačna tržišna kapitalizacija AP3X je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.11K. Količina u optjecaju AP3X je 0.00, s ukupnom količinom od 3000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 281.70M.
AP3X (AP3X) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AP3X za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000491
-0.52%
30 dana
$ -0.0153
-14.02%
60 dana
$ -0.0188
-16.69%
90 dana
$ -0.0849
-47.49%
AP3X promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AP3X od $ -0.000491 (-0.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AP3X 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0153 (-14.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AP3X 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AP3X od $ -0.0188 (-16.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AP3X 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0849 (-47.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.
