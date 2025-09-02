Više o AP3X

AP3X Cijena(AP3X)

1 AP3X u USD cijena uživo:

$0.0939
-0.52%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AP3X (AP3X)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:17:19 (UTC+8)

AP3X (AP3X) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0935
24-satna najniža cijena
$ 0.0967
24-satna najviša cijena

$ 0.0935
$ 0.0967
$ 0.25266104433191
$ 0.09529465022054079
+0.10%

-0.52%

-4.96%

-4.96%

AP3X (AP3X) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0939. Tijekom protekla 24 sata, AP3Xtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0935 i najviše cijene $ 0.0967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AP3X je $ 0.25266104433191, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09529465022054079.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AP3X se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AP3X (AP3X)

No.4064

$ 0.00
$ 99.11K
$ 281.70M
0.00
3,000,000,000
3,000,000,000
0.00%

AP3X

Trenutačna tržišna kapitalizacija AP3X je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.11K. Količina u optjecaju AP3X je 0.00, s ukupnom količinom od 3000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 281.70M.

AP3X (AP3X) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AP3X za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000491-0.52%
30 dana$ -0.0153-14.02%
60 dana$ -0.0188-16.69%
90 dana$ -0.0849-47.49%
AP3X promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AP3X od $ -0.000491 (-0.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AP3X 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0153 (-14.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AP3X 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AP3X od $ -0.0188 (-16.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AP3X 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0849 (-47.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AP3X (AP3X)?

Pogledajte AP3X stranicu Povijest cijena sada.

Što je AP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AP3X ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AP3X dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AP3X na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AP3X učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AP3X Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AP3X (AP3X) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AP3X (AP3X) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AP3X.

Provjerite AP3X predviđanje cijene sada!

AP3X (AP3X) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AP3X (AP3X) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AP3X opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AP3X (AP3X)

Tražiš kako kupiti AP3X? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AP3X na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AP3X u lokalnim valutama

AP3X Resurs

Za dublje razumijevanje AP3X, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AP3X web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AP3X

Koliko AP3X (AP3X) vrijedi danas?
Cijena AP3X uživo u USD je 0.0939 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AP3X u USD?
Trenutačna cijena AP3X u USD je $ 0.0939. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AP3X?
Tržišna kapitalizacija za AP3X je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AP3X?
Količina u optjecaju za AP3X je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AP3X?
AP3X je postigao ATH cijenu od 0.25266104433191 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AP3X?
AP3X je vidio ATL cijenu od 0.09529465022054079 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AP3X?
24-satni obujam trgovanja za AP3X je $ 99.11K USD.
Hoće li AP3X još narasti ove godine?
AP3X mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AP3X predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:17:19 (UTC+8)

