Ani Grok Companion Cijena danas

Trenutačna cijena Ani Grok Companion (ANI) danas je $ 0.0010143, s promjenom od 3.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANI u USD je $ 0.0010143 po ANI.

Ani Grok Companion trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ANI. Tijekom posljednja 24 sata, ANI trgovao je između $ 0.0009099 (niska) i $ 0.0010507 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ANI se kretao -0.28% u posljednjem satu i -17.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 68.47K.

Informacije o tržištu Ani Grok Companion (ANI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 68.47K$ 68.47K $ 68.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ani Grok Companion je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.47K. Količina u optjecaju ANI je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.