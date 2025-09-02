AIT Protocol (AITPROTOCOL) Informacije o cijeni (USD)
AIT Protocol (AITPROTOCOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00562. Tijekom protekla 24 sata, AITPROTOCOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00531 i najviše cijene $ 0.00624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AITPROTOCOL je $ 1.2080092865071796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005943022652975426.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AITPROTOCOL se promijenio za +2.74% u posljednjih sat vremena, +5.83% u posljednjih 24 sata i -17.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AIT Protocol (AITPROTOCOL)
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija AIT Protocol je $ 1.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.99K. Količina u optjecaju AITPROTOCOL je 295.53M, s ukupnom količinom od 297604759.67804533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AIT Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0003096
+5.83%
30 dana
$ -0.00595
-51.43%
60 dana
$ -0.00545
-49.24%
90 dana
$ -0.0101
-64.25%
AIT Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AITPROTOCOL od $ +0.0003096 (+5.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AIT Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00595 (-51.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AIT Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AITPROTOCOL od $ -0.00545 (-49.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AIT Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0101 (-64.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AIT Protocol (AITPROTOCOL)?
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security.
AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AIT Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AITPROTOCOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o AIT Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AIT Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
AIT Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AIT Protocol (AITPROTOCOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIT Protocol (AITPROTOCOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIT Protocol.
Razumijevanje tokenomike AIT Protocol (AITPROTOCOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AITPROTOCOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Tražiš kako kupiti AIT Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AIT Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.