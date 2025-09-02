Što je AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

Koliko AIT Protocol (AITPROTOCOL) vrijedi danas? Cijena AITPROTOCOL uživo u USD je 0.00562 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je tržišna kapitalizacija AIT Protocol? Tržišna kapitalizacija za AITPROTOCOL je $ 1.66M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AITPROTOCOL? Količina u optjecaju za AITPROTOCOL je 295.53M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AITPROTOCOL? AITPROTOCOL je postigao ATH cijenu od 1.2080092865071796 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AITPROTOCOL? AITPROTOCOL je vidio ATL cijenu od 0.005943022652975426 USD . Koliki je obujam trgovanja za AITPROTOCOL? 24-satni obujam trgovanja za AITPROTOCOL je $ 9.99K USD .

