$0.00562
$0.00562$0.00562
+5.83%1D
Grafikon aktualnih cijena AIT Protocol (AITPROTOCOL)
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00531
$ 0.00531$ 0.00531
24-satna najniža cijena
$ 0.00624
$ 0.00624$ 0.00624
24-satna najviša cijena

$ 0.00531
$ 0.00531$ 0.00531

$ 0.00624
$ 0.00624$ 0.00624

$ 1.2080092865071796
$ 1.2080092865071796$ 1.2080092865071796

$ 0.005943022652975426
$ 0.005943022652975426$ 0.005943022652975426

+2.74%

+5.83%

-17.72%

-17.72%

AIT Protocol (AITPROTOCOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00562. Tijekom protekla 24 sata, AITPROTOCOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00531 i najviše cijene $ 0.00624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AITPROTOCOL je $ 1.2080092865071796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005943022652975426.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AITPROTOCOL se promijenio za +2.74% u posljednjih sat vremena, +5.83% u posljednjih 24 sata i -17.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIT Protocol (AITPROTOCOL)

No.1841

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

295.53M
295.53M 295.53M

297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIT Protocol je $ 1.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.99K. Količina u optjecaju AITPROTOCOL je 295.53M, s ukupnom količinom od 297604759.67804533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AIT Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0003096+5.83%
30 dana$ -0.00595-51.43%
60 dana$ -0.00545-49.24%
90 dana$ -0.0101-64.25%
AIT Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AITPROTOCOL od $ +0.0003096 (+5.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AIT Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00595 (-51.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AIT Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AITPROTOCOL od $ -0.00545 (-49.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AIT Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0101 (-64.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AIT Protocol (AITPROTOCOL)?

Pogledajte AIT Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

AIT Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AIT Protocol (AITPROTOCOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIT Protocol (AITPROTOCOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIT Protocol.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomika

Kako kupiti AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Za dublje razumijevanje AIT Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AIT Protocol

Koliko AIT Protocol (AITPROTOCOL) vrijedi danas?
Cijena AITPROTOCOL uživo u USD je 0.00562 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AITPROTOCOL u USD?
Trenutačna cijena AITPROTOCOL u USD je $ 0.00562. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AIT Protocol?
Tržišna kapitalizacija za AITPROTOCOL je $ 1.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AITPROTOCOL?
Količina u optjecaju za AITPROTOCOL je 295.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL je postigao ATH cijenu od 1.2080092865071796 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL je vidio ATL cijenu od 0.005943022652975426 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AITPROTOCOL?
24-satni obujam trgovanja za AITPROTOCOL je $ 9.99K USD.
Hoće li AITPROTOCOL još narasti ove godine?
AITPROTOCOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AITPROTOCOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

