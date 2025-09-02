Više o ACE

Fusionist Cijena(ACE)

$0.4994
-0.81%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fusionist (ACE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:31:31 (UTC+8)

Fusionist (ACE) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.4844
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.52%

-0.80%

-3.28%

-3.28%

Fusionist (ACE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4994. Tijekom protekla 24 sata, ACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4844 i najviše cijene $ 0.5269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACE je $ 17.948923927407268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4264239671179304.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACE se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fusionist (ACE)

$ 35.87M
$ 419.46K
$ 73.41M
71.82M
147,000,000
146,307,870
48.85%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fusionist je $ 35.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 419.46K. Količina u optjecaju ACE je 71.82M, s ukupnom količinom od 146307870. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.41M.

Fusionist (ACE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fusionist za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004078-0.80%
30 dana$ -0.004-0.80%
60 dana$ +0.0002+0.04%
90 dana$ -0.0958-16.10%
Fusionist promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACE od $ -0.004078 (-0.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fusionist 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004 (-0.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fusionist 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACE od $ +0.0002 (+0.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fusionist 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0958 (-16.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fusionist (ACE)?

Pogledajte Fusionist stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fusionist ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fusionist na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fusionist učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fusionist Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fusionist (ACE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fusionist (ACE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fusionist.

Provjerite Fusionist predviđanje cijene sada!

Fusionist (ACE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fusionist (ACE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fusionist (ACE)

Tražiš kako kupiti Fusionist? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fusionist na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fusionist

Koliko Fusionist (ACE) vrijedi danas?
Cijena ACE uživo u USD je 0.4994 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACE u USD?
Trenutačna cijena ACE u USD je $ 0.4994. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fusionist?
Tržišna kapitalizacija za ACE je $ 35.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACE?
Količina u optjecaju za ACE je 71.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACE?
ACE je postigao ATH cijenu od 17.948923927407268 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACE?
ACE je vidio ATL cijenu od 0.4264239671179304 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACE?
24-satni obujam trgovanja za ACE je $ 419.46K USD.
Hoće li ACE još narasti ove godine?
ACE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:31:31 (UTC+8)

