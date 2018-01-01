ABEY (ABEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ABEY (ABEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ABEY (ABEY) Informacije Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. Službena web stranica: https://abey.com Bijela knjiga: https://docs.abeychain.com Istraživač blokova: https://abeyscan.com Kupi ABEY odmah!

ABEY (ABEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ABEY (ABEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 83.64M $ 83.64M $ 83.64M Povijesni maksimum: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 Povijesni minimum: $ 0.06965984144222419 $ 0.06965984144222419 $ 0.06965984144222419 Trenutna cijena: $ 0.0721 $ 0.0721 $ 0.0721 Saznajte više o cijeni ABEY (ABEY)

ABEY (ABEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ABEY (ABEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABEY tokena, istražite ABEY cijenu tokena uživo!

ABEY (ABEY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ABEY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ABEY povijest cijena odmah!

ABEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ABEY? Naša ABEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ABEY predviđanje cijene tokena odmah!

