8Pay (8PAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00448568 $ 0.00448568 $ 0.00448568 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00448568$ 0.00448568 $ 0.00448568 Najviša cijena ikada $ 2.9$ 2.9 $ 2.9 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +145.93% Promjena cijene (7D) +152.62% Promjena cijene (7D) +152.62%

8Pay (8PAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00445515. Tijekom protekla 24 sata, 8PAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00448568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 8PAY je $ 2.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 8PAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +145.93% u posljednjih 24 sata i +152.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 8Pay (8PAY)

Tržišna kapitalizacija $ 288.37K$ 288.37K $ 288.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K Količina u optjecaju 64.73M 64.73M 64.73M Ukupna količina 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 8Pay je $ 288.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 8PAY je 64.73M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.01K.