Više o 8PAY

8PAY Informacije o cijeni

8PAY Službena web stranica

8PAY Tokenomija

8PAY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

8Pay Logotip

8Pay Cijena (8PAY)

Neuvršten

1 8PAY u USD cijena uživo:

$0.00445515
$0.00445515$0.00445515
+145.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena 8Pay (8PAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:27:18 (UTC+8)

8Pay (8PAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00448568
$ 0.00448568$ 0.00448568
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00448568
$ 0.00448568$ 0.00448568

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

$ 0
$ 0$ 0

--

+145.93%

+152.62%

+152.62%

8Pay (8PAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00445515. Tijekom protekla 24 sata, 8PAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00448568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 8PAY je $ 2.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 8PAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +145.93% u posljednjih 24 sata i +152.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 8Pay (8PAY)

$ 288.37K
$ 288.37K$ 288.37K

--
----

$ 396.01K
$ 396.01K$ 396.01K

64.73M
64.73M 64.73M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija 8Pay je $ 288.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 8PAY je 64.73M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.01K.

8Pay (8PAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 8Pay u USD iznosila je $ +0.00264361.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 8Pay u USD iznosila je $ +0.0092027819.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 8Pay u USD iznosila je $ +0.0120087935.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 8Pay u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00264361+145.93%
30 dana$ +0.0092027819+206.57%
60 dana$ +0.0120087935+269.55%
90 dana$ 0--

Što je 8Pay (8PAY)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs 8Pay (8PAY)

Službena web-stranica

8Pay Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 8Pay (8PAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 8Pay (8PAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 8Pay.

Provjerite 8Pay predviđanje cijene sada!

8PAY u lokalnim valutama

8Pay (8PAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 8Pay (8PAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 8PAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 8Pay (8PAY)

Koliko 8Pay (8PAY) vrijedi danas?
Cijena 8PAY uživo u USD je 0.00445515 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 8PAY u USD?
Trenutačna cijena 8PAY u USD je $ 0.00445515. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 8Pay?
Tržišna kapitalizacija za 8PAY je $ 288.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 8PAY?
Količina u optjecaju za 8PAY je 64.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 8PAY?
8PAY je postigao ATH cijenu od 2.9 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 8PAY?
8PAY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 8PAY?
24-satni obujam trgovanja za 8PAY je -- USD.
Hoće li 8PAY još narasti ove godine?
8PAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 8PAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:27:18 (UTC+8)

8Pay (8PAY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.