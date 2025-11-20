501 Cijena danas

Trenutačna cijena 501 (501) danas je $ 0.00000641, s promjenom od 20.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 501 u USD je $ 0.00000641 po 501.

501 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,402.28, s količinom u optjecaju od 999.27M 501. Tijekom posljednja 24 sata, 501 trgovao je između $ 0.00000643 (niska) i $ 0.00000805 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00024046, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000567.

U kratkoročnim performansama, 501 se kretao -1.53% u posljednjem satu i -3.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu 501 (501)

Tržišna kapitalizacija $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Količina u optjecaju 999.27M 999.27M 999.27M Ukupna količina 999,270,482.282421 999,270,482.282421 999,270,482.282421

Trenutačna tržišna kapitalizacija 501 je $ 6.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 501 je 999.27M, s ukupnom količinom od 999270482.282421. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.40K.