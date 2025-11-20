DoubleZero Cijena danas

Trenutačna cijena DoubleZero (2Z) danas je $ 0.1309, s promjenom od 1.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 2Z u USD je $ 0.1309 po 2Z.

DoubleZero trenutačno je na #109 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 454.41M, s količinom u optjecaju od 3.47B 2Z. Tijekom posljednja 24 sata, 2Z trgovao je između $ 0.122 (niska) i $ 0.1375 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.7501993077269953, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.12216326533940809.

U kratkoročnim performansama, 2Z se kretao -0.08% u posljednjem satu i -22.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 183.25K.

Informacije o tržištu DoubleZero (2Z)

Poredak No.109 Tržišna kapitalizacija $ 454.41M$ 454.41M $ 454.41M Obujam (24 sata) $ 183.25K$ 183.25K $ 183.25K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Količina u optjecaju 3.47B 3.47B 3.47B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 9,999,873,689.2 9,999,873,689.2 9,999,873,689.2 Stopa optjecaja 34.71% Tržišni udio 0.01% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija DoubleZero je $ 454.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 183.25K. Količina u optjecaju 2Z je 3.47B, s ukupnom količinom od 9999873689.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31B.