2077 CODE Logotip

2077 CODE Cijena (2077)

Neuvršten

1 2077 u USD cijena uživo:

--
----
+2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena 2077 CODE (2077)
2077 CODE (2077) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0074243
$ 0.0074243$ 0.0074243

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.44%

+5.22%

+5.22%

2077 CODE (2077) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 2077trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 2077 je $ 0.0074243, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 2077 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.44% u posljednjih 24 sata i +5.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 2077 CODE (2077)

$ 42.11K
$ 42.11K$ 42.11K

--
----

$ 42.11K
$ 42.11K$ 42.11K

636.64M
636.64M 636.64M

636,640,550.3
636,640,550.3 636,640,550.3

Trenutačna tržišna kapitalizacija 2077 CODE je $ 42.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 2077 je 636.64M, s ukupnom količinom od 636640550.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.11K.

2077 CODE (2077) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz 2077 CODE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz 2077 CODE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz 2077 CODE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz 2077 CODE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.44%
30 dana$ 0+22.78%
60 dana$ 0+23.81%
90 dana$ 0--

Što je 2077 CODE (2077)

2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.

Resurs 2077 CODE (2077)

Službena web-stranica

2077 CODE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će 2077 CODE (2077) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših 2077 CODE (2077) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za 2077 CODE.

Provjerite 2077 CODE predviđanje cijene sada!

2077 u lokalnim valutama

2077 CODE (2077) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike 2077 CODE (2077) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 2077 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 2077 CODE (2077)

Koliko 2077 CODE (2077) vrijedi danas?
Cijena 2077 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 2077 u USD?
Trenutačna cijena 2077 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija 2077 CODE?
Tržišna kapitalizacija za 2077 je $ 42.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 2077?
Količina u optjecaju za 2077 je 636.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 2077?
2077 je postigao ATH cijenu od 0.0074243 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 2077?
2077 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 2077?
24-satni obujam trgovanja za 2077 je -- USD.
Hoće li 2077 još narasti ove godine?
2077 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 2077 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
