2077 CODE (2077) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0074243 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.44% Promjena cijene (7D) +5.22%

2077 CODE (2077) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 2077trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 2077 je $ 0.0074243, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 2077 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.44% u posljednjih 24 sata i +5.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 2077 CODE (2077)

Tržišna kapitalizacija $ 42.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.11K Količina u optjecaju 636.64M Ukupna količina 636,640,550.3

Trenutačna tržišna kapitalizacija 2077 CODE je $ 42.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 2077 je 636.64M, s ukupnom količinom od 636640550.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.11K.