Oracle of Preferences ZK by Virtuals मूल्य (OOPZ)
-1.46%
-12.01%
-47.71%
-47.71%
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OOPZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OOPZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00278886 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OOPZ में -1.46%, 24 घंटों में -12.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -47.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 451.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OOPZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 692.99M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 652.13K है.
आज के दिन के दौरान, Oracle of Preferences ZK by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Oracle of Preferences ZK by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Oracle of Preferences ZK by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Oracle of Preferences ZK by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-12.01%
|30 दिन
|$ 0
|+11.06%
|60 दिन
|$ 0
|+31.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
