Power Protocol का आज का लाइव मूल्य 0.12452 USD है.POWER का मार्केट कैप 26,149,200 USD है. भारत में POWER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Power Protocol लोगो

Power Protocol मूल्य(POWER)

1 POWER से USD लाइव प्राइस:

$0.12405
$0.12405
-13.18%1D
USD
Power Protocol (POWER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-03-07 12:57:48 (UTC+8)

Power Protocol का आज का मूल्य

आज Power Protocol (POWER) का लाइव मूल्य $ 0.12452 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 13.18% का बदलाव आया है. मौजूदा POWER से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.12452 प्रति POWER है.

$ 26.15M के मार्केट कैप के अनुसार Power Protocol करेंसी की रैंक #584 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 210.00M POWER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, POWER की ट्रेडिंग $ 0.11686 (निम्न) और $ 0.15641 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.9445273539587835 और सबसे निम्न स्तर $ 0.0660522171533936 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में POWER में पिछले एक घंटे में +3.06% और पिछले 7 दिनों में -92.41% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 876.43K तक पहुँच गया.

Power Protocol (POWER) मार्केट की जानकारी

No.584

$ 26.15M
$ 26.15M

$ 876.43K
$ 876.43K

$ 124.52M
$ 124.52M

210.00M
210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

21.00%

ETH

Power Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 876.43K है. POWER की मार्केट में उपलब्ध राशि 210.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 124.52M है.

Power Protocol की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.11686
$ 0.11686
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.15641
$ 0.15641
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.11686
$ 0.11686

$ 0.15641
$ 0.15641

$ 2.9445273539587835
$ 2.9445273539587835

$ 0.0660522171533936
$ 0.0660522171533936

+3.06%

-13.18%

-92.41%

-92.41%

Power Protocol (POWER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Power Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0188318-13.18%
30 दिन$ -0.07288-36.92%
60 दिन$ -0.11817-48.70%
90 दिन$ -0.1119-47.34%
Power Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज POWER में $ -0.0188318 (-13.18%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Power Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.07288 (-36.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Power Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर POWER में $ -0.11817 (-48.70%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Power Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1119 (-47.34%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Power Protocol (POWER) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Power Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Power Protocol के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Power Protocol (POWER) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में POWER का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Power Protocol (POWER) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Power Protocol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में Power Protocol का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए POWER प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, Power Protocol प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

भारत में Power Protocol कैसे खरीदें और निवेश करें

Power Protocol के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर POWER की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Power Protocol खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Power Protocol (POWER) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

-- से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Power Protocol तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Power Protocol (POWER) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Power Protocol के साथ क्या कर सकते हैं

Power Protocol (POWER) क्या है

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Power Protocol संसाधन

Power Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Power Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Power Protocol

पेज का अंतिम अपडेट: 2026-03-07 12:57:48 (UTC+8)

Power Protocol (POWER) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
02-11 14:20:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21ऑन-चेन डेटा
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Power Protocol चर्चित खबरें

रिपोर्ट: Aave सत्ता संघर्ष ने $500M मार्केट कैप में गिरावट शुरू की

रिपोर्ट: Aave सत्ता संघर्ष ने $500M मार्केट कैप में गिरावट शुरू की

January 15, 2026
CleanSpark CLSK ने AI डेटा सेंटरों के लिए टेक्सास में 600MW बिजली सौदा हासिल किया

CleanSpark CLSK ने AI डेटा सेंटरों के लिए टेक्सास में 600MW बिजली सौदा हासिल किया

January 15, 2026
XRP की कीमत में गिरावट, ट्रेडर्स तेजी के सेटअप का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं

XRP की कीमत में गिरावट, ट्रेडर्स तेजी के सेटअप का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं

January 15, 2026
और देखें

Power Protocol के बारे में और जानें

POWER USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ POWER पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर POWER USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Power Protocol (POWER) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Power Protocol का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
POWER/USDT
$0.12405
$0.12405
-13.18%
0.00% (USDT)

