UCN मूल्य(UCN)
आज UCN (UCN) का लाइव मूल्य $ 1,553.12 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.07% का बदलाव आया है. मौजूदा UCN से USD कन्वर्ज़न दर $ 1,553.12 प्रति UCN है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार UCN करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- UCN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, UCN की ट्रेडिंग $ 1,423.78 (निम्न) और $ 1,555.48 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में UCN में पिछले एक घंटे में +0.06% और पिछले 7 दिनों में +2.75% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.02M तक पहुँच गया.
UCHAIN
UCN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.02M है. UCN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 100000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 155.31M है.
+0.06%
-0.06%
+2.75%
+2.75%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में UCN के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1.0879
|-0.06%
|30 दिन
|$ +181.02
|+13.19%
|60 दिन
|$ +953.12
|+158.85%
|90 दिन
|$ +953.12
|+158.85%
आज UCN में $ -1.0879 (-0.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +181.02 (+13.19%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UCN में $ +953.12 (+158.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +953.12 (+158.85%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
UCN (UCN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब UCN प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, UCN के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.
UCN को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
राशि
1 UCN = 1,553.12 USD