Nest Elixir Vault लोगो

Nest Elixir Vault मूल्य (NELIXIR)

गैर-सूचीबद्ध

1 NELIXIR से USD लाइव प्राइस:

$1.035
$1.035$1.035
0.00%1D
USD
Nest Elixir Vault (NELIXIR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:33:28 (UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

+0.01%

+0.12%

+0.12%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) रियल-टाइम प्राइस $1.035 है. पिछले 24 घंटों में, NELIXIR ने $ 1.035 के कम और $ 1.035 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NELIXIR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.035 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.018 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NELIXIR में 0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) मार्केट की जानकारी

$ 402.12K
$ 402.12K$ 402.12K

--
----

$ 402.12K
$ 402.12K$ 402.12K

388.39K
388.39K 388.39K

388,386.883977
388,386.883977 388,386.883977

Nest Elixir Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 402.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NELIXIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 388.39K है, कुल आपूर्ति 388386.883977 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 402.12K है.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000126 था.
पिछले 30 दिनों में, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053991810 था.
पिछले 60 दिनों में, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0106162020 था.
पिछले 90 दिनों में, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.014018 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000126+0.01%
30 दिन$ +0.0053991810+0.52%
60 दिन$ +0.0106162020+1.03%
90 दिन$ +0.014018+1.37%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) क्या है

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) संसाधन

Nest Elixir Vault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nest Elixir Vault (NELIXIR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nest Elixir Vault (NELIXIR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nest Elixir Vault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nest Elixir Vault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NELIXIR लोकल करेंसी में

Nest Elixir Vault (NELIXIR) टोकन का अर्थशास्त्र

Nest Elixir Vault (NELIXIR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NELIXIR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nest Elixir Vault (NELIXIR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nest Elixir Vault (NELIXIR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NELIXIR प्राइस 1.035 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NELIXIR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NELIXIR से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.035 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nest Elixir Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NELIXIR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 402.12K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NELIXIR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NELIXIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 388.39K USD है.
NELIXIR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NELIXIR ने 1.035 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NELIXIR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NELIXIR ने 1.018 USD की ATL प्राइस देखी.
NELIXIR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NELIXIR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NELIXIR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NELIXIR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NELIXIR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:33:28 (UTC+8)

