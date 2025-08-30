Nest Elixir Vault मूल्य (NELIXIR)
Nest Elixir Vault (NELIXIR) रियल-टाइम प्राइस $1.035 है. पिछले 24 घंटों में, NELIXIR ने $ 1.035 के कम और $ 1.035 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NELIXIR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.035 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.018 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NELIXIR में 0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nest Elixir Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 402.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NELIXIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 388.39K है, कुल आपूर्ति 388386.883977 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 402.12K है.
आज के दिन के दौरान, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000126 था.
पिछले 30 दिनों में, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053991810 था.
पिछले 60 दिनों में, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0106162020 था.
पिछले 90 दिनों में, Nest Elixir Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.014018 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000126
|+0.01%
|30 दिन
|$ +0.0053991810
|+0.52%
|60 दिन
|$ +0.0106162020
|+1.03%
|90 दिन
|$ +0.014018
|+1.37%
At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
