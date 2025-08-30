Built Different मूल्य (BUILT)
+0.72%
-22.67%
-18.29%
-18.29%
Built Different (BUILT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUILT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUILT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00539371 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUILT में +0.72%, 24 घंटों में -22.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Built Different का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUILT की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.28M है, कुल आपूर्ति 998281585.656614 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.77K है.
आज के दिन के दौरान, Built Different का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Built Different का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Built Different का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Built Different का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-22.67%
|30 दिन
|$ 0
|-12.25%
|60 दिन
|$ 0
|-12.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.
