Boundless मूल्य(ZKC)
आज Boundless (ZKC) का लाइव मूल्य $ 0.1498 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.46% का बदलाव आया है. मौजूदा ZKC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.1498 प्रति ZKC है.
$ 30.10M के मार्केट कैप के अनुसार Boundless करेंसी की रैंक #626 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 200.94M ZKC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ZKC की ट्रेडिंग $ 0.1486 (निम्न) और $ 0.1588 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.1342961487062966 और सबसे निम्न स्तर $ 0.10926744882772854 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ZKC में पिछले एक घंटे में -1.52% और पिछले 7 दिनों में -20.95% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 582.95K तक पहुँच गया.
Boundless का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 582.95K है. ZKC की मार्केट में उपलब्ध राशि 200.94M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 149.80M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Boundless के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.006993
|-4.46%
|30 दिन
|$ -0.1046
|-41.12%
|60 दिन
|$ -0.6208
|-80.57%
|90 दिन
|$ -0.1502
|-50.07%
आज ZKC में $ -0.006993 (-4.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1046 (-41.12%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ZKC में $ -0.6208 (-80.57%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1502 (-50.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Boundless (ZKC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Boundless प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Boundless के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.
