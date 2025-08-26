UPC की अधिक जानकारी

UPCX लोगो

UPCX मूल्य(UPC)

1 UPC से USD लाइव प्राइस:

$3.2509
$3.2509$3.2509
-0.58%1D
USD
UPCX (UPC) मूल्य का लाइव चार्ट
UPCX (UPC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.2502
$ 3.2502$ 3.2502
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.3399
$ 3.3399$ 3.3399
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.2502
$ 3.2502$ 3.2502

$ 3.3399
$ 3.3399$ 3.3399

$ 5.366687357333415
$ 5.366687357333415$ 5.366687357333415

$ 1.0490959955718784
$ 1.0490959955718784$ 1.0490959955718784

0.00%

-0.58%

-1.53%

-1.53%

UPCX (UPC) रियल-टाइम प्राइस $ 3.2509 है. पिछले 24 घंटों में, UPC ने $ 3.2502 के कम और $ 3.3399 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UPC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.366687357333415 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.0490959955718784 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UPC में 0.00%, 24 घंटों में -0.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

UPCX (UPC) मार्केट की जानकारी

No.217

$ 303.88M
$ 303.88M$ 303.88M

$ 205.57K
$ 205.57K$ 205.57K

$ 2.54B
$ 2.54B$ 2.54B

93.48M
93.48M 93.48M

780,000,000
780,000,000 780,000,000

780,000,000
780,000,000 780,000,000

11.98%

ETH

UPCX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 303.88M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 205.57K है. UPC की मार्केट में उपलब्ध राशि 93.48M है, कुल आपूर्ति 780000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.54B है.

UPCX (UPC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में UPCX के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.018965-0.58%
30 दिन$ +0.2385+7.91%
60 दिन$ -0.3255-9.11%
90 दिन$ -0.7127-17.99%
UPCX के मूल्य में आज आया अंतर

आज UPC में $ -0.018965 (-0.58%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

UPCX के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.2385 (+7.91%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

UPCX के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UPC में $ -0.3255 (-9.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

UPCX के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.7127 (-17.99%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

UPCX (UPC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब UPCX प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

UPCX (UPC) क्या है

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके UPCX निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- UPC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- UPCX के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर UPCX खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

UPCX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में UPCX (UPC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके UPCX (UPC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? UPCX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब UPCX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

UPCX (UPC) टोकन का अर्थशास्त्र

UPCX (UPC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UPC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

UPCX (UPC) कैसे खरीदें

क्या आपको UPCX कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से UPCX खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

UPC लोकल करेंसी में

1 UPCX(UPC) से VND
85,547.4335
1 UPCX(UPC) से AUD
A$4.941368
1 UPCX(UPC) से GBP
2.405666
1 UPCX(UPC) से EUR
2.763265
1 UPCX(UPC) से USD
$3.2509
1 UPCX(UPC) से MYR
RM13.686289
1 UPCX(UPC) से TRY
133.742026
1 UPCX(UPC) से JPY
¥474.6314
1 UPCX(UPC) से ARS
ARS$4,334.522497
1 UPCX(UPC) से RUB
261.69745
1 UPCX(UPC) से INR
285.526547
1 UPCX(UPC) से IDR
Rp53,293.434096
1 UPCX(UPC) से KRW
4,515.109992
1 UPCX(UPC) से PHP
185.561372
1 UPCX(UPC) से EGP
￡E.157.66865
1 UPCX(UPC) से BRL
R$17.587369
1 UPCX(UPC) से CAD
C$4.453733
1 UPCX(UPC) से BDT
395.179404
1 UPCX(UPC) से NGN
4,993.674981
1 UPCX(UPC) से COP
$13,108.441525
1 UPCX(UPC) से ZAR
R.57.573439
1 UPCX(UPC) से UAH
133.969589
1 UPCX(UPC) से VES
Bs468.1296
1 UPCX(UPC) से CLP
$3,146.8712
1 UPCX(UPC) से PKR
Rs921.435096
1 UPCX(UPC) से KZT
1,746.838606
1 UPCX(UPC) से THB
฿105.134106
1 UPCX(UPC) से TWD
NT$99.249977
1 UPCX(UPC) से AED
د.إ11.930803
1 UPCX(UPC) से CHF
Fr2.60072
1 UPCX(UPC) से HKD
HK$25.324511
1 UPCX(UPC) से AMD
֏1,242.201399
1 UPCX(UPC) से MAD
.د.م29.290609
1 UPCX(UPC) से MXN
$60.661794
1 UPCX(UPC) से SAR
ريال12.190875
1 UPCX(UPC) से PLN
11.865785
1 UPCX(UPC) से RON
лв14.108906
1 UPCX(UPC) से SEK
kr30.851041
1 UPCX(UPC) से BGN
лв5.429003
1 UPCX(UPC) से HUF
Ft1,105.371018
1 UPCX(UPC) से CZK
68.333918
1 UPCX(UPC) से KWD
د.ك0.9915245
1 UPCX(UPC) से ILS
10.792988
1 UPCX(UPC) से AOA
Kz2,963.422913
1 UPCX(UPC) से BHD
.د.ب1.2255893
1 UPCX(UPC) से BMD
$3.2509
1 UPCX(UPC) से DKK
kr20.773251
1 UPCX(UPC) से HNL
L85.043544
1 UPCX(UPC) से MUR
149.281328
1 UPCX(UPC) से NAD
$57.410894
1 UPCX(UPC) से NOK
kr32.736563
1 UPCX(UPC) से NZD
$5.494021
1 UPCX(UPC) से PAB
B/.3.2509
1 UPCX(UPC) से PGK
K13.751307
1 UPCX(UPC) से QAR
ر.ق11.865785
1 UPCX(UPC) से RSD
дин.326.487887

UPCX संसाधन

UPCX को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक UPCX वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न UPCX

आज UPCX (UPC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UPC प्राइस 3.2509 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UPC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UPC से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.2509 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
UPCX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UPC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 303.88M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UPC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UPC की मार्केट में उपलब्ध राशि 93.48M USD है.
UPC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UPC ने 5.366687357333415 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UPC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UPC ने 1.0490959955718784 USD की ATL प्राइस देखी.
UPC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UPC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 205.57K USD है.
क्या UPC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UPC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UPC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

UPC-से-USD कैलकुलेटर

राशि

UPC
UPC
USD
USD

1 UPC = 3.2509 USD

UPC ट्रेड करें

UPCUSDT
$3.2509
$3.2509$3.2509
-0.58%

