Hemi मूल्य(HEMI)
आज Hemi (HEMI) का लाइव मूल्य $ 0.02217 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.93% का बदलाव आया है. मौजूदा HEMI से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.02217 प्रति HEMI है.
$ 21.67M के मार्केट कैप के अनुसार Hemi करेंसी की रैंक #731 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 977.50M HEMI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HEMI की ट्रेडिंग $ 0.02131 (निम्न) और $ 0.02345 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.19259179461442666 और सबसे निम्न स्तर $ 0.015350458365510373 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HEMI में पिछले एक घंटे में -1.65% और पिछले 7 दिनों में -31.81% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 144.55K तक पहुँच गया.
No.731
9.77%
BSC
Hemi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 144.55K है. HEMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 977.50M है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 221.70M है.
-1.65%
-0.92%
-31.81%
-31.81%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Hemi के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0002081
|-0.92%
|30 दिन
|$ -0.04218
|-65.55%
|60 दिन
|$ -0.0335
|-60.18%
|90 दिन
|$ +0.01717
|+343.40%
आज HEMI में $ -0.0002081 (-0.92%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.04218 (-65.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HEMI में $ -0.0335 (-60.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01717 (+343.40%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Hemi (HEMI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Hemi प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Hemi के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.
Hemi को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 HEMI = 0.02217 USD