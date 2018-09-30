USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

नामUSDC

रैंकNo.7

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0188%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)19.25%

बाज़ार में उपलब्ध राशि72,674,055,740.31917

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति72,674,055,740.31917

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2018-09-30 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था1 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.349556378332484,2021-11-16

सबसे कम कीमत0.8774,2023-03-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.