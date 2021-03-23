TLOS की अधिक जानकारी

Telos लोगो

Telos मूल्य(TLOS)

1 TLOS से USD लाइव प्राइस:

$0.06489
$0.06489$0.06489
-2.80%1D
USD
Telos (TLOS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:17:17 (UTC+8)

Telos (TLOS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.06465
$ 0.06465$ 0.06465
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0678
$ 0.0678$ 0.0678
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.06465
$ 0.06465$ 0.06465

$ 0.0678
$ 0.0678$ 0.0678

$ 1.4287062007591227
$ 1.4287062007591227$ 1.4287062007591227

$ 0.00975328
$ 0.00975328$ 0.00975328

+0.32%

-2.80%

+20.43%

+20.43%

Telos (TLOS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.06494 है. पिछले 24 घंटों में, TLOS ने $ 0.06465 के कम और $ 0.0678 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TLOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.4287062007591227 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00975328 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TLOS में +0.32%, 24 घंटों में -2.80%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Telos (TLOS) मार्केट की जानकारी

No.770

$ 28.62M
$ 28.62M$ 28.62M

$ 92.77K
$ 92.77K$ 92.77K

$ 30.30M
$ 30.30M$ 30.30M

440.65M
440.65M 440.65M

466,646,430.1288
466,646,430.1288 466,646,430.1288

2021-03-23 00:00:00

ETH

Telos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 92.77K है. TLOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 440.65M है, कुल आपूर्ति 466646430.1288 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.30M है.

Telos (TLOS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Telos के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0018693-2.80%
30 दिन$ +0.02879+79.64%
60 दिन$ +0.02922+81.80%
90 दिन$ +0.00505+8.43%
Telos के मूल्य में आज आया अंतर

आज TLOS में $ -0.0018693 (-2.80%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Telos के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.02879 (+79.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Telos के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TLOS में $ +0.02922 (+81.80%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Telos के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00505 (+8.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Telos (TLOS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Telos प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Telos (TLOS) क्या है

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Telos निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TLOS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Telos के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Telos खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Telos प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Telos (TLOS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Telos (TLOS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Telos के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Telos प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Telos (TLOS) टोकन का अर्थशास्त्र

Telos (TLOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TLOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Telos (TLOS) कैसे खरीदें

क्या आपको Telos कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Telos खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TLOS लोकल करेंसी में

1 Telos(TLOS) से VND
1,708.8961
1 Telos(TLOS) से AUD
A$0.0987088
1 Telos(TLOS) से GBP
0.0480556
1 Telos(TLOS) से EUR
0.055199
1 Telos(TLOS) से USD
$0.06494
1 Telos(TLOS) से MYR
RM0.2733974
1 Telos(TLOS) से TRY
2.6716316
1 Telos(TLOS) से JPY
¥9.48124
1 Telos(TLOS) से ARS
ARS$86.5864502
1 Telos(TLOS) से RUB
5.22767
1 Telos(TLOS) से INR
5.7036802
1 Telos(TLOS) से IDR
Rp1,064.5899936
1 Telos(TLOS) से KRW
90.1938672
1 Telos(TLOS) से PHP
3.7067752
1 Telos(TLOS) से EGP
￡E.3.14959
1 Telos(TLOS) से BRL
R$0.3513254
1 Telos(TLOS) से CAD
C$0.0889678
1 Telos(TLOS) से BDT
7.8941064
1 Telos(TLOS) से NGN
99.7536846
1 Telos(TLOS) से COP
$261.854315
1 Telos(TLOS) से ZAR
R.1.1500874
1 Telos(TLOS) से UAH
2.6761774
1 Telos(TLOS) से VES
Bs9.35136
1 Telos(TLOS) से CLP
$62.86192
1 Telos(TLOS) से PKR
Rs18.4065936
1 Telos(TLOS) से KZT
34.8948596
1 Telos(TLOS) से THB
฿2.1001596
1 Telos(TLOS) से TWD
NT$1.9826182
1 Telos(TLOS) से AED
د.إ0.2383298
1 Telos(TLOS) से CHF
Fr0.051952
1 Telos(TLOS) से HKD
HK$0.5058826
1 Telos(TLOS) से AMD
֏24.8142234
1 Telos(TLOS) से MAD
.د.م0.5851094
1 Telos(TLOS) से MXN
$1.2117804
1 Telos(TLOS) से SAR
ريال0.243525
1 Telos(TLOS) से PLN
0.237031
1 Telos(TLOS) से RON
лв0.2818396
1 Telos(TLOS) से SEK
kr0.6162806
1 Telos(TLOS) से BGN
лв0.1084498
1 Telos(TLOS) से HUF
Ft22.0808988
1 Telos(TLOS) से CZK
1.3650388
1 Telos(TLOS) से KWD
د.ك0.0198067
1 Telos(TLOS) से ILS
0.2156008
1 Telos(TLOS) से AOA
Kz59.1973558
1 Telos(TLOS) से BHD
.د.ب0.02448238
1 Telos(TLOS) से BMD
$0.06494
1 Telos(TLOS) से DKK
kr0.4149666
1 Telos(TLOS) से HNL
L1.6988304
1 Telos(TLOS) से MUR
2.9820448
1 Telos(TLOS) से NAD
$1.1468404
1 Telos(TLOS) से NOK
kr0.6539458
1 Telos(TLOS) से NZD
$0.1097486
1 Telos(TLOS) से PAB
B/.0.06494
1 Telos(TLOS) से PGK
K0.2746962
1 Telos(TLOS) से QAR
ر.ق0.237031
1 Telos(TLOS) से RSD
дин.6.5219242

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Telos

आज Telos (TLOS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TLOS प्राइस 0.06494 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TLOS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TLOS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.06494 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Telos का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TLOS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.62M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TLOS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TLOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 440.65M USD है.
TLOS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TLOS ने 1.4287062007591227 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TLOS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TLOS ने 0.00975328 USD की ATL प्राइस देखी.
TLOS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TLOS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 92.77K USD है.
क्या TLOS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TLOS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TLOS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:17:17 (UTC+8)

