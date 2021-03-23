TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

नामTLOS

रैंकNo.803

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.42%

बाज़ार में उपलब्ध राशि441,420,707.7165

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति466,646,430.1288

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-03-23 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.4287062007591227,2022-02-07

सबसे कम कीमत0.00975328,2020-12-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

