FIO Protocol लोगो

FIO Protocol मूल्य(FIO)

1 FIO से USD लाइव प्राइस:

$0.01938
+0.46%1D
USD
FIO Protocol (FIO) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 11:03:21 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01897
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01993
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01897
$ 0.01993
$ 0.56914028
$ 0.01074395967351126
+0.25%

+0.46%

+3.47%

+3.47%

FIO Protocol (FIO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01936 है. पिछले 24 घंटों में, FIO ने $ 0.01897 के कम और $ 0.01993 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FIO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.56914028 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01074395967351126 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FIO में +0.25%, 24 घंटों में +0.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FIO Protocol (FIO) मार्केट की जानकारी

No.983

$ 15.82M
$ 399.34K
$ 19.36M
817.38M
1,000,000,000
839,242,769.7719939
81.73%

FIONEW

FIO Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 399.34K है. FIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 817.38M है, कुल आपूर्ति 839242769.7719939 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.36M है.

FIO Protocol (FIO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में FIO Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000887+0.46%
30 दिन$ +0.00235+13.81%
60 दिन$ +0.00449+30.19%
90 दिन$ +0.00441+29.49%
FIO Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज FIO में $ +0.0000887 (+0.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

FIO Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00235 (+13.81%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

FIO Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FIO में $ +0.00449 (+30.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

FIO Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00441 (+29.49%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

FIO Protocol (FIO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब FIO Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

FIO Protocol (FIO) क्या है

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके FIO Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FIO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- FIO Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर FIO Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

FIO Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FIO Protocol (FIO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FIO Protocol (FIO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FIO Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FIO Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FIO Protocol (FIO) टोकन का अर्थशास्त्र

FIO Protocol (FIO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FIO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

FIO Protocol (FIO) कैसे खरीदें

क्या आपको FIO Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से FIO Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FIO लोकल करेंसी में

1 FIO Protocol(FIO) से VND
509.4584
1 FIO Protocol(FIO) से AUD
A$0.0294272
1 FIO Protocol(FIO) से GBP
0.0143264
1 FIO Protocol(FIO) से EUR
0.016456
1 FIO Protocol(FIO) से USD
$0.01936
1 FIO Protocol(FIO) से MYR
RM0.0815056
1 FIO Protocol(FIO) से TRY
0.7964704
1 FIO Protocol(FIO) से JPY
¥2.82656
1 FIO Protocol(FIO) से ARS
ARS$25.8132688
1 FIO Protocol(FIO) से RUB
1.5582864
1 FIO Protocol(FIO) से INR
1.696904
1 FIO Protocol(FIO) से IDR
Rp317.3769984
1 FIO Protocol(FIO) से KRW
26.8515456
1 FIO Protocol(FIO) से PHP
1.104488
1 FIO Protocol(FIO) से EGP
￡E.0.9387664
1 FIO Protocol(FIO) से BRL
R$0.1047376
1 FIO Protocol(FIO) से CAD
C$0.0265232
1 FIO Protocol(FIO) से BDT
2.3534016
1 FIO Protocol(FIO) से NGN
29.7387024
1 FIO Protocol(FIO) से COP
$78.06436
1 FIO Protocol(FIO) से ZAR
R.0.3430592
1 FIO Protocol(FIO) से UAH
0.7978256
1 FIO Protocol(FIO) से VES
Bs2.78784
1 FIO Protocol(FIO) से CLP
$18.74048
1 FIO Protocol(FIO) से PKR
Rs5.4873984
1 FIO Protocol(FIO) से KZT
10.4029024
1 FIO Protocol(FIO) से THB
฿0.6247472
1 FIO Protocol(FIO) से TWD
NT$0.5918352
1 FIO Protocol(FIO) से AED
د.إ0.0710512
1 FIO Protocol(FIO) से CHF
Fr0.015488
1 FIO Protocol(FIO) से HKD
HK$0.1508144
1 FIO Protocol(FIO) से AMD
֏7.3976496
1 FIO Protocol(FIO) से MAD
.د.م0.1744336
1 FIO Protocol(FIO) से MXN
$0.3612576
1 FIO Protocol(FIO) से SAR
ريال0.0726
1 FIO Protocol(FIO) से PLN
0.070664
1 FIO Protocol(FIO) से RON
лв0.0840224
1 FIO Protocol(FIO) से SEK
kr0.1837264
1 FIO Protocol(FIO) से BGN
лв0.0323312
1 FIO Protocol(FIO) से HUF
Ft6.5849168
1 FIO Protocol(FIO) से CZK
0.4071408
1 FIO Protocol(FIO) से KWD
د.ك0.0059048
1 FIO Protocol(FIO) से ILS
0.0642752
1 FIO Protocol(FIO) से AOA
Kz17.6479952
1 FIO Protocol(FIO) से BHD
.د.ب0.00729872
1 FIO Protocol(FIO) से BMD
$0.01936
1 FIO Protocol(FIO) से DKK
kr0.123904
1 FIO Protocol(FIO) से HNL
L0.5064576
1 FIO Protocol(FIO) से MUR
0.8907536
1 FIO Protocol(FIO) से NAD
$0.3418976
1 FIO Protocol(FIO) से NOK
kr0.1949552
1 FIO Protocol(FIO) से NZD
$0.0327184
1 FIO Protocol(FIO) से PAB
B/.0.01936
1 FIO Protocol(FIO) से PGK
K0.0818928
1 FIO Protocol(FIO) से QAR
ر.ق0.070664
1 FIO Protocol(FIO) से RSD
дин.1.9443248

FIO Protocol संसाधन

FIO Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक FIO Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न FIO Protocol

आज FIO Protocol (FIO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FIO प्राइस 0.01936 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FIO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FIO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01936 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FIO Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FIO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.82M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FIO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 817.38M USD है.
FIO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FIO ने 0.56914028 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FIO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FIO ने 0.01074395967351126 USD की ATL प्राइस देखी.
FIO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FIO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 399.34K USD है.
क्या FIO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FIO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FIO का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 11:03:21 (UTC+8)

