TAC मूल्य(TAC)
आज TAC (TAC) का लाइव मूल्य $ 0.004689 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.75% का बदलाव आया है. मौजूदा TAC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.004689 प्रति TAC है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार TAC करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- TAC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TAC की ट्रेडिंग $ 0.004564 (निम्न) और $ 0.004884 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TAC में पिछले एक घंटे में +1.05% और पिछले 7 दिनों में -6.65% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 72.55K तक पहुँच गया.
TONCOIN
TAC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 72.55K है. TAC की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.89M है.
+1.05%
-1.75%
-6.65%
-6.65%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में TAC के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00008352
|-1.75%
|30 दिन
|$ +0.000052
|+1.12%
|60 दिन
|$ -0.005582
|-54.35%
|90 दिन
|$ -0.009409
|-66.74%
आज TAC में $ -0.00008352 (-1.75%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000052 (+1.12%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TAC में $ -0.005582 (-54.35%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.009409 (-66.74%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
TAC (TAC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब TAC प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, TAC के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
TAC के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर TAC की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, TAC खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी TAC (TAC) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
TAC का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर TAC (TAC) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.
लीवरेज के साथ TAC पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर TAC USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, TAC का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 TAC = 0.004689 USD