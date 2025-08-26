MON की अधिक जानकारी

MON Protocol लोगो

MON Protocol मूल्य(MON)

1 MON से USD लाइव प्राइस:

$0.01781
$0.01781$0.01781
0.00%1D
USD
MON Protocol (MON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:54:52 (UTC+8)

MON Protocol (MON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0174
$ 0.0174$ 0.0174
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0174
$ 0.0174$ 0.0174

$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591

0.00%

0.00%

-19.78%

-19.78%

MON Protocol (MON) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01781 है. पिछले 24 घंटों में, MON ने $ 0.0174 के कम और $ 0.0179 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.9595624143978051 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.015308968717196591 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MON में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MON Protocol (MON) मार्केट की जानकारी

No.1155

$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M

$ 663.76
$ 663.76$ 663.76

$ 17.80M
$ 17.80M$ 17.80M

556.15M
556.15M 556.15M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

MON Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 663.76 है. MON की मार्केट में उपलब्ध राशि 556.15M है, कुल आपूर्ति 999517431 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.80M है.

MON Protocol (MON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MON Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ -0.00319-15.20%
60 दिन$ -0.00159-8.20%
90 दिन$ -0.00539-23.24%
MON Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज MON में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MON Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00319 (-15.20%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MON Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MON में $ -0.00159 (-8.20%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MON Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00539 (-23.24%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MON Protocol (MON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MON Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MON Protocol (MON) क्या है

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MON Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MON की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MON Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MON Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MON Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MON Protocol (MON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MON Protocol (MON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MON Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MON Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MON Protocol (MON) टोकन का अर्थशास्त्र

MON Protocol (MON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MON Protocol (MON) कैसे खरीदें

क्या आपको MON Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MON Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MON लोकल करेंसी में

1 MON Protocol(MON) से VND
468.67015
1 MON Protocol(MON) से AUD
A$0.0270712
1 MON Protocol(MON) से GBP
0.0131794
1 MON Protocol(MON) से EUR
0.0151385
1 MON Protocol(MON) से USD
$0.01781
1 MON Protocol(MON) से MYR
RM0.0749801
1 MON Protocol(MON) से TRY
0.7327034
1 MON Protocol(MON) से JPY
¥2.60026
1 MON Protocol(MON) से ARS
ARS$23.7466073
1 MON Protocol(MON) से RUB
1.433705
1 MON Protocol(MON) से INR
1.5638961
1 MON Protocol(MON) से IDR
Rp291.9671664
1 MON Protocol(MON) से KRW
24.7359528
1 MON Protocol(MON) से PHP
1.0160605
1 MON Protocol(MON) से EGP
￡E.0.8636069
1 MON Protocol(MON) से BRL
R$0.0963521
1 MON Protocol(MON) से CAD
C$0.0243997
1 MON Protocol(MON) से BDT
2.1649836
1 MON Protocol(MON) से NGN
27.3577629
1 MON Protocol(MON) से COP
$71.8143725
1 MON Protocol(MON) से ZAR
R.0.3155932
1 MON Protocol(MON) से UAH
0.7339501
1 MON Protocol(MON) से VES
Bs2.56464
1 MON Protocol(MON) से CLP
$17.24008
1 MON Protocol(MON) से PKR
Rs5.0480664
1 MON Protocol(MON) से KZT
9.5700254
1 MON Protocol(MON) से THB
฿0.5763316
1 MON Protocol(MON) से TWD
NT$0.5439174
1 MON Protocol(MON) से AED
د.إ0.0653627
1 MON Protocol(MON) से CHF
Fr0.014248
1 MON Protocol(MON) से HKD
HK$0.1387399
1 MON Protocol(MON) से AMD
֏6.8053791
1 MON Protocol(MON) से MAD
.د.م0.1604681
1 MON Protocol(MON) से MXN
$0.3323346
1 MON Protocol(MON) से SAR
ريال0.0667875
1 MON Protocol(MON) से PLN
0.0650065
1 MON Protocol(MON) से RON
лв0.0772954
1 MON Protocol(MON) से SEK
kr0.1690169
1 MON Protocol(MON) से BGN
лв0.0297427
1 MON Protocol(MON) से HUF
Ft6.0577153
1 MON Protocol(MON) से CZK
0.3745443
1 MON Protocol(MON) से KWD
د.ك0.00543205
1 MON Protocol(MON) से ILS
0.0593073
1 MON Protocol(MON) से AOA
Kz16.2350617
1 MON Protocol(MON) से BHD
.د.ب0.00671437
1 MON Protocol(MON) से BMD
$0.01781
1 MON Protocol(MON) से DKK
kr0.1138059
1 MON Protocol(MON) से HNL
L0.4659096
1 MON Protocol(MON) से MUR
0.8178352
1 MON Protocol(MON) से NAD
$0.3145246
1 MON Protocol(MON) से NOK
kr0.1795248
1 MON Protocol(MON) से NZD
$0.0300989
1 MON Protocol(MON) से PAB
B/.0.01781
1 MON Protocol(MON) से PGK
K0.0753363
1 MON Protocol(MON) से QAR
ر.ق0.0650065
1 MON Protocol(MON) से RSD
дин.1.7884802

MON Protocol संसाधन

MON Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MON Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MON Protocol

आज MON Protocol (MON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MON प्राइस 0.01781 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01781 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MON Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MON की मार्केट में उपलब्ध राशि 556.15M USD है.
MON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MON ने 0.9595624143978051 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MON ने 0.015308968717196591 USD की ATL प्राइस देखी.
MON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 663.76 USD है.
क्या MON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:54:52 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

