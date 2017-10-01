Orchid (OXT) क्या है

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid प्राइस का अनुमान (USD)

Orchid (OXT) टोकन का अर्थशास्त्र

Orchid (OXT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OXT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Orchid संसाधन

Orchid को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Orchid आज Orchid (OXT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव OXT प्राइस 0.05466 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. OXT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.05466 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए OXT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Orchid का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? OXT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. OXT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? OXT की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.21M USD है. OXT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? OXT ने 1.01620042 USD की ATH प्राइस हासिल की. OXT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? OXT ने 0.04663823669209175 USD की ATL प्राइस देखी. OXT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? OXT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 375.17K USD है. क्या OXT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OXT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OXT का प्राइस का अनुमान देखें.

Orchid (OXT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

