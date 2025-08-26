MYX की अधिक जानकारी

MYX Finance मूल्य(MYX)

$1.21868
+1.68%1D
MYX Finance (MYX) मूल्य का लाइव चार्ट
MYX Finance (MYX) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 1.179
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-4.79%

+1.68%

+3.59%

+3.59%

MYX Finance (MYX) रियल-टाइम प्राइस $ 1.21854 है. पिछले 24 घंटों में, MYX ने $ 1.179 के कम और $ 1.29 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MYX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.488073005330117 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04671661054199852 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MYX में -4.79%, 24 घंटों में +1.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MYX Finance (MYX) मार्केट की जानकारी

$ 192.22M
$ 234.09K
$ 1.22B
157.75M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.77%

BSC

MYX Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 234.09K है. MYX की मार्केट में उपलब्ध राशि 157.75M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22B है.

MYX Finance (MYX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MYX Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0201355+1.68%
30 दिन$ +1.11508+1,077.78%
60 दिन$ +1.06781+708.42%
90 दिन$ +1.14252+1,502.92%
MYX Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज MYX में $ +0.0201355 (+1.68%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MYX Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +1.11508 (+1,077.78%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MYX Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MYX में $ +1.06781 (+708.42%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MYX Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +1.14252 (+1,502.92%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MYX Finance (MYX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MYX Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MYX Finance (MYX) क्या है

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MYX Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MYX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MYX Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MYX Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MYX Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MYX Finance (MYX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MYX Finance (MYX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MYX Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MYX Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MYX Finance (MYX) टोकन का अर्थशास्त्र

MYX Finance (MYX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MYX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MYX Finance (MYX) कैसे खरीदें

क्या आपको MYX Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MYX Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MYX लोकल करेंसी में

1 MYX Finance(MYX) से VND
32,065.8801
1 MYX Finance(MYX) से AUD
A$1.8643662
1 MYX Finance(MYX) से GBP
0.9017196
1 MYX Finance(MYX) से EUR
1.035759
1 MYX Finance(MYX) से USD
$1.21854
1 MYX Finance(MYX) से MYR
RM5.1300534
1 MYX Finance(MYX) से TRY
50.1307356
1 MYX Finance(MYX) से JPY
¥177.90684
1 MYX Finance(MYX) से ARS
ARS$1,624.7159382
1 MYX Finance(MYX) से RUB
98.09247
1 MYX Finance(MYX) से INR
106.8415872
1 MYX Finance(MYX) से IDR
Rp19,976.0623776
1 MYX Finance(MYX) से KRW
1,692.4058352
1 MYX Finance(MYX) से PHP
69.6030048
1 MYX Finance(MYX) से EGP
￡E.59.09919
1 MYX Finance(MYX) से BRL
R$6.5923014
1 MYX Finance(MYX) से CAD
C$1.6693998
1 MYX Finance(MYX) से BDT
148.1257224
1 MYX Finance(MYX) से NGN
1,871.7871086
1 MYX Finance(MYX) से COP
$4,913.457915
1 MYX Finance(MYX) से ZAR
R.21.5925288
1 MYX Finance(MYX) से UAH
50.2160334
1 MYX Finance(MYX) से VES
Bs175.46976
1 MYX Finance(MYX) से CLP
$1,179.54672
1 MYX Finance(MYX) से PKR
Rs345.3829776
1 MYX Finance(MYX) से KZT
654.7702836
1 MYX Finance(MYX) से THB
฿39.4075836
1 MYX Finance(MYX) से TWD
NT$37.226397
1 MYX Finance(MYX) से AED
د.إ4.4720418
1 MYX Finance(MYX) से CHF
Fr0.974832
1 MYX Finance(MYX) से HKD
HK$9.4924266
1 MYX Finance(MYX) से AMD
֏465.6163194
1 MYX Finance(MYX) से MAD
.د.م10.9790454
1 MYX Finance(MYX) से MXN
$22.7379564
1 MYX Finance(MYX) से SAR
ريال4.569525
1 MYX Finance(MYX) से PLN
4.447671
1 MYX Finance(MYX) से RON
лв5.2884636
1 MYX Finance(MYX) से SEK
kr11.5639446
1 MYX Finance(MYX) से BGN
лв2.0349618
1 MYX Finance(MYX) से HUF
Ft414.4620102
1 MYX Finance(MYX) से CZK
25.6258962
1 MYX Finance(MYX) से KWD
د.ك0.3716547
1 MYX Finance(MYX) से ILS
4.0455528
1 MYX Finance(MYX) से AOA
Kz1,110.7845078
1 MYX Finance(MYX) से BHD
.د.ب0.45817104
1 MYX Finance(MYX) से BMD
$1.21854
1 MYX Finance(MYX) से DKK
kr7.798656
1 MYX Finance(MYX) से HNL
L31.8770064
1 MYX Finance(MYX) से MUR
56.0650254
1 MYX Finance(MYX) से NAD
$21.5194164
1 MYX Finance(MYX) से NOK
kr12.2706978
1 MYX Finance(MYX) से NZD
$2.0593326
1 MYX Finance(MYX) से PAB
B/.1.21854
1 MYX Finance(MYX) से PGK
K5.1544242
1 MYX Finance(MYX) से QAR
ر.ق4.447671
1 MYX Finance(MYX) से RSD
дин.122.4267138

MYX Finance संसाधन

MYX Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MYX Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MYX Finance

आज MYX Finance (MYX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MYX प्राइस 1.21854 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MYX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MYX से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.21854 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MYX Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MYX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MYX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MYX की मार्केट में उपलब्ध राशि 157.75M USD है.
MYX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MYX ने 2.488073005330117 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MYX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MYX ने 0.04671661054199852 USD की ATL प्राइस देखी.
MYX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MYX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 234.09K USD है.
क्या MYX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MYX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MYX का प्राइस का अनुमान देखें.
MYX Finance (MYX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

