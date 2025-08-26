NAP की अधिक जानकारी

Napoli Fan Token लोगो

Napoli Fan Token मूल्य(NAP)

1 NAP से USD लाइव प्राइस:

$0.7112
$0.7112$0.7112
+1.36%1D
USD
Napoli Fan Token (NAP) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 11:29:20 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.699
$ 0.699$ 0.699
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.7287
$ 0.7287$ 0.7287
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.699
$ 0.699$ 0.699

$ 0.7287
$ 0.7287$ 0.7287

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

-0.24%

+1.36%

-1.43%

-1.43%

Napoli Fan Token (NAP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.711 है. पिछले 24 घंटों में, NAP ने $ 0.699 के कम और $ 0.7287 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.872712934817597 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.43330404301464787 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAP में -0.24%, 24 घंटों में +1.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Napoli Fan Token (NAP) मार्केट की जानकारी

No.1666

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K

$ 7.11M
$ 7.11M$ 7.11M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Napoli Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.17K है. NAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.32M है, कुल आपूर्ति 9995000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.11M है.

Napoli Fan Token (NAP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Napoli Fan Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.009543+1.36%
30 दिन$ +0.025+3.64%
60 दिन$ +0.0928+15.01%
90 दिन$ -0.129-15.36%
Napoli Fan Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज NAP में $ +0.009543 (+1.36%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Napoli Fan Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.025 (+3.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Napoli Fan Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NAP में $ +0.0928 (+15.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Napoli Fan Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.129 (-15.36%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Napoli Fan Token (NAP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Napoli Fan Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Napoli Fan Token (NAP) क्या है

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Napoli Fan Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NAP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Napoli Fan Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Napoli Fan Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Napoli Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Napoli Fan Token (NAP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Napoli Fan Token (NAP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Napoli Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Napoli Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Napoli Fan Token (NAP) टोकन का अर्थशास्त्र

Napoli Fan Token (NAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NAP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Napoli Fan Token (NAP) कैसे खरीदें

क्या आपको Napoli Fan Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Napoli Fan Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NAP लोकल करेंसी में

1 Napoli Fan Token(NAP) से VND
18,709.965
1 Napoli Fan Token(NAP) से AUD
A$1.08783
1 Napoli Fan Token(NAP) से GBP
0.52614
1 Napoli Fan Token(NAP) से EUR
0.60435
1 Napoli Fan Token(NAP) से USD
$0.711
1 Napoli Fan Token(NAP) से MYR
RM2.99331
1 Napoli Fan Token(NAP) से TRY
29.25054
1 Napoli Fan Token(NAP) से JPY
¥103.806
1 Napoli Fan Token(NAP) से ARS
ARS$947.99763
1 Napoli Fan Token(NAP) से RUB
57.2355
1 Napoli Fan Token(NAP) से INR
62.34048
1 Napoli Fan Token(NAP) से IDR
Rp11,655.73584
1 Napoli Fan Token(NAP) से KRW
987.49368
1 Napoli Fan Token(NAP) से PHP
40.61232
1 Napoli Fan Token(NAP) से EGP
￡E.34.4835
1 Napoli Fan Token(NAP) से BRL
R$3.84651
1 Napoli Fan Token(NAP) से CAD
C$0.97407
1 Napoli Fan Token(NAP) से BDT
86.42916
1 Napoli Fan Token(NAP) से NGN
1,092.15999
1 Napoli Fan Token(NAP) से COP
$2,866.92975
1 Napoli Fan Token(NAP) से ZAR
R.12.59892
1 Napoli Fan Token(NAP) से UAH
29.30031
1 Napoli Fan Token(NAP) से VES
Bs102.384
1 Napoli Fan Token(NAP) से CLP
$688.248
1 Napoli Fan Token(NAP) से PKR
Rs201.52584
1 Napoli Fan Token(NAP) से KZT
382.04874
1 Napoli Fan Token(NAP) से THB
฿22.99374
1 Napoli Fan Token(NAP) से TWD
NT$21.72105
1 Napoli Fan Token(NAP) से AED
د.إ2.60937
1 Napoli Fan Token(NAP) से CHF
Fr0.5688
1 Napoli Fan Token(NAP) से HKD
HK$5.53869
1 Napoli Fan Token(NAP) से AMD
֏271.68021
1 Napoli Fan Token(NAP) से MAD
.د.م6.40611
1 Napoli Fan Token(NAP) से MXN
$13.26726
1 Napoli Fan Token(NAP) से SAR
ريال2.66625
1 Napoli Fan Token(NAP) से PLN
2.59515
1 Napoli Fan Token(NAP) से RON
лв3.08574
1 Napoli Fan Token(NAP) से SEK
kr6.74739
1 Napoli Fan Token(NAP) से BGN
лв1.18737
1 Napoli Fan Token(NAP) से HUF
Ft241.83243
1 Napoli Fan Token(NAP) से CZK
14.95233
1 Napoli Fan Token(NAP) से KWD
د.ك0.216855
1 Napoli Fan Token(NAP) से ILS
2.36052
1 Napoli Fan Token(NAP) से AOA
Kz648.12627
1 Napoli Fan Token(NAP) से BHD
.د.ب0.267336
1 Napoli Fan Token(NAP) से BMD
$0.711
1 Napoli Fan Token(NAP) से DKK
kr4.5504
1 Napoli Fan Token(NAP) से HNL
L18.59976
1 Napoli Fan Token(NAP) से MUR
32.71311
1 Napoli Fan Token(NAP) से NAD
$12.55626
1 Napoli Fan Token(NAP) से NOK
kr7.15977
1 Napoli Fan Token(NAP) से NZD
$1.20159
1 Napoli Fan Token(NAP) से PAB
B/.0.711
1 Napoli Fan Token(NAP) से PGK
K3.00753
1 Napoli Fan Token(NAP) से QAR
ر.ق2.59515
1 Napoli Fan Token(NAP) से RSD
дин.71.43417

Napoli Fan Token संसाधन

Napoli Fan Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Napoli Fan Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Napoli Fan Token

आज Napoli Fan Token (NAP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NAP प्राइस 0.711 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NAP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NAP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.711 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Napoli Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NAP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NAP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.32M USD है.
NAP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NAP ने 9.872712934817597 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NAP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NAP ने 0.43330404301464787 USD की ATL प्राइस देखी.
NAP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NAP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.17K USD है.
क्या NAP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NAP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NAP का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 11:29:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

