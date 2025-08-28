MEY की अधिक जानकारी

Mey Network लोगो

Mey Network मूल्य(MEY)

1 MEY से USD लाइव प्राइस:

$0.03096
$0.03096$0.03096
+2.55%1D
USD
Mey Network (MEY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:09:51 (UTC+8)

Mey Network (MEY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02991
$ 0.02991$ 0.02991
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03263
$ 0.03263$ 0.03263
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02991
$ 0.02991$ 0.02991

$ 0.03263
$ 0.03263$ 0.03263

$ 0.4906243303518219
$ 0.4906243303518219$ 0.4906243303518219

$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851

-0.55%

+2.55%

+20.06%

+20.06%

Mey Network (MEY) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03094 है. पिछले 24 घंटों में, MEY ने $ 0.02991 के कम और $ 0.03263 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.4906243303518219 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02039484590784851 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEY में -0.55%, 24 घंटों में +2.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mey Network (MEY) मार्केट की जानकारी

No.1208

$ 8.80M
$ 8.80M$ 8.80M

$ 48.93K
$ 48.93K$ 48.93K

$ 71.16M
$ 71.16M$ 71.16M

284.31M
284.31M 284.31M

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

12.36%

BASE

Mey Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 48.93K है. MEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 284.31M है, कुल आपूर्ति 2300000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.16M है.

Mey Network (MEY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Mey Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0007698+2.55%
30 दिन$ +0.00496+19.09%
60 दिन$ +0.00464+17.64%
90 दिन$ +0.00153+5.20%
Mey Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज MEY में $ +0.0007698 (+2.55%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Mey Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00496 (+19.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Mey Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MEY में $ +0.00464 (+17.64%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Mey Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00153 (+5.20%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Mey Network (MEY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Mey Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Mey Network (MEY) क्या है

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Mey Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MEY की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Mey Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Mey Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Mey Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mey Network (MEY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mey Network (MEY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mey Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mey Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Mey Network (MEY) टोकन का अर्थशास्त्र

Mey Network (MEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Mey Network (MEY) कैसे खरीदें

क्या आपको Mey Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Mey Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MEY लोकल करेंसी में

1 Mey Network(MEY) से VND
814.1861
1 Mey Network(MEY) से AUD
A$0.0470288
1 Mey Network(MEY) से GBP
0.0228956
1 Mey Network(MEY) से EUR
0.026299
1 Mey Network(MEY) से USD
$0.03094
1 Mey Network(MEY) से MYR
RM0.1305668
1 Mey Network(MEY) से TRY
1.2728716
1 Mey Network(MEY) से JPY
¥4.51724
1 Mey Network(MEY) से ARS
ARS$41.2532302
1 Mey Network(MEY) से RUB
2.4872666
1 Mey Network(MEY) से INR
2.7214824
1 Mey Network(MEY) से IDR
Rp507.2130336
1 Mey Network(MEY) से KRW
43.0319708
1 Mey Network(MEY) से PHP
1.766674
1 Mey Network(MEY) से EGP
￡E.1.5024464
1 Mey Network(MEY) से BRL
R$0.1673854
1 Mey Network(MEY) से CAD
C$0.0423878
1 Mey Network(MEY) से BDT
3.7610664
1 Mey Network(MEY) से NGN
47.5266246
1 Mey Network(MEY) से COP
$124.757815
1 Mey Network(MEY) से ZAR
R.0.5485662
1 Mey Network(MEY) से UAH
1.2750374
1 Mey Network(MEY) से VES
Bs4.45536
1 Mey Network(MEY) से CLP
$29.94992
1 Mey Network(MEY) से PKR
Rs8.7696336
1 Mey Network(MEY) से KZT
16.6252996
1 Mey Network(MEY) से THB
฿1.000909
1 Mey Network(MEY) से TWD
NT$0.9455264
1 Mey Network(MEY) से AED
د.إ0.1135498
1 Mey Network(MEY) से CHF
Fr0.024752
1 Mey Network(MEY) से HKD
HK$0.2410226
1 Mey Network(MEY) से AMD
֏11.8224834
1 Mey Network(MEY) से MAD
.د.م0.2787694
1 Mey Network(MEY) से MXN
$0.5776498
1 Mey Network(MEY) से SAR
ريال0.116025
1 Mey Network(MEY) से PLN
0.112931
1 Mey Network(MEY) से RON
лв0.1342796
1 Mey Network(MEY) से SEK
kr0.2926924
1 Mey Network(MEY) से BGN
лв0.0516698
1 Mey Network(MEY) से HUF
Ft10.516506
1 Mey Network(MEY) से CZK
0.6494306
1 Mey Network(MEY) से KWD
د.ك0.0094367
1 Mey Network(MEY) से ILS
0.1030302
1 Mey Network(MEY) से AOA
Kz28.2039758
1 Mey Network(MEY) से BHD
.د.ب0.01166438
1 Mey Network(MEY) से BMD
$0.03094
1 Mey Network(MEY) से DKK
kr0.1977066
1 Mey Network(MEY) से HNL
L0.8093904
1 Mey Network(MEY) से MUR
1.4207648
1 Mey Network(MEY) से NAD
$0.5464004
1 Mey Network(MEY) से NOK
kr0.310947
1 Mey Network(MEY) से NZD
$0.0522886
1 Mey Network(MEY) से PAB
B/.0.03094
1 Mey Network(MEY) से PGK
K0.1308762
1 Mey Network(MEY) से QAR
ر.ق0.112931
1 Mey Network(MEY) से RSD
дин.3.1042102

Mey Network संसाधन

Mey Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Mey Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Mey Network

आज Mey Network (MEY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MEY प्राइस 0.03094 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MEY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MEY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03094 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mey Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MEY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MEY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 284.31M USD है.
MEY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MEY ने 0.4906243303518219 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MEY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MEY ने 0.02039484590784851 USD की ATL प्राइस देखी.
MEY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MEY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 48.93K USD है.
क्या MEY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MEY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MEY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:09:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

