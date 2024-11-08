MEY

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

नामMEY

रैंकNo.669

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि284,309,283.0333333

अधिकतम आपूर्ति2,300,000,000

कुल आपूर्ति2,300,000,000

सर्कुलेशन रेट0.1236%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4906243303518219,2024-12-12

सबसे कम कीमत0.02039484590784851,2024-11-08

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

क्षेत्र

सोशल मीडिया

