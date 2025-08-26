FREEdom Coin (FREEDOM) क्या है

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin प्राइस का अनुमान (USD)

FREEdom Coin (FREEDOM) टोकन का अर्थशास्त्र

FREEdom Coin (FREEDOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FREEDOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

FREEdom Coin (FREEDOM) कैसे खरीदें

FREEDOM लोकल करेंसी में

FREEdom Coin संसाधन

FREEdom Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न FREEdom Coin आज FREEdom Coin (FREEDOM) का मूल्य कितना है? USD में लाइव FREEDOM प्राइस 0.00000004323 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. FREEDOM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00000004323 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए FREEDOM से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. FREEdom Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? FREEDOM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 429.66K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. FREEDOM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? FREEDOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.94T USD है. FREEDOM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? FREEDOM ने 0.0000360025722868 USD की ATH प्राइस हासिल की. FREEDOM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? FREEDOM ने 0.000000030961028413 USD की ATL प्राइस देखी. FREEDOM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? FREEDOM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 191.04K USD है. क्या FREEDOM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FREEDOM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FREEDOM का प्राइस का अनुमान देखें.

FREEdom Coin (FREEDOM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 08-28 18:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen 08-28 16:50:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High 08-28 15:25:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history 08-28 05:13:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today 08-27 15:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million 08-25 21:14:39 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

