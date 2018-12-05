FREEDOM

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

नामFREEDOM

रैंकNo.2579

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि9,939,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000,000

कुल आपूर्ति10,000,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9939%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.0000360025722868,2018-12-05

सबसे कम कीमत0.000000030961028413,2025-07-04

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

