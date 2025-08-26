FLOCK की अधिक जानकारी

FLock.io लोगो

FLock.io मूल्य(FLOCK)

1 FLOCK से USD लाइव प्राइस:

$0.26344
$0.26344$0.26344
+3.28%1D
USD
FLock.io (FLOCK) मूल्य का लाइव चार्ट
FLock.io (FLOCK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.23483
$ 0.23483$ 0.23483
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.29805
$ 0.29805$ 0.29805
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.23483
$ 0.23483$ 0.23483

$ 0.29805
$ 0.29805$ 0.29805

$ 0.8929593240695551
$ 0.8929593240695551$ 0.8929593240695551

$ 0.03529084954366033
$ 0.03529084954366033$ 0.03529084954366033

-1.79%

+3.28%

-11.02%

-11.02%

FLock.io (FLOCK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.26344 है. पिछले 24 घंटों में, FLOCK ने $ 0.23483 के कम और $ 0.29805 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLOCK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.8929593240695551 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03529084954366033 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLOCK में -1.79%, 24 घंटों में +3.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FLock.io (FLOCK) मार्केट की जानकारी

No.564

$ 56.62M
$ 56.62M$ 56.62M

$ 860.88K
$ 860.88K$ 860.88K

$ 263.44M
$ 263.44M$ 263.44M

214.92M
214.92M 214.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

215,960,939.8761091
215,960,939.8761091 215,960,939.8761091

21.49%

BASE

FLock.io का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 860.88K है. FLOCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 214.92M है, कुल आपूर्ति 215960939.8761091 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 263.44M है.

FLock.io (FLOCK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में FLock.io के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0083664+3.28%
30 दिन$ +0.08633+48.74%
60 दिन$ +0.10461+65.86%
90 दिन$ +0.14859+129.37%
FLock.io के मूल्य में आज आया अंतर

आज FLOCK में $ +0.0083664 (+3.28%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

FLock.io के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.08633 (+48.74%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

FLock.io के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FLOCK में $ +0.10461 (+65.86%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

FLock.io के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.14859 (+129.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

FLock.io (FLOCK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब FLock.io प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

FLock.io (FLOCK) क्या है

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

FLock.io MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके FLock.io निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FLOCK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- FLock.io के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर FLock.io खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

FLock.io प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FLock.io (FLOCK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FLock.io (FLOCK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FLock.io के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FLock.io प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FLock.io (FLOCK) टोकन का अर्थशास्त्र

FLock.io (FLOCK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLOCK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

FLock.io (FLOCK) कैसे खरीदें

क्या आपको FLock.io कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से FLock.io खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FLOCK लोकल करेंसी में

1 FLock.io(FLOCK) से VND
6,932.4236
1 FLock.io(FLOCK) से AUD
A$0.4030632
1 FLock.io(FLOCK) से GBP
0.1949456
1 FLock.io(FLOCK) से EUR
0.223924
1 FLock.io(FLOCK) से USD
$0.26344
1 FLock.io(FLOCK) से MYR
RM1.1090824
1 FLock.io(FLOCK) से TRY
10.8379216
1 FLock.io(FLOCK) से JPY
¥38.46224
1 FLock.io(FLOCK) से ARS
ARS$351.2524552
1 FLock.io(FLOCK) से RUB
21.2042856
1 FLock.io(FLOCK) से INR
23.130032
1 FLock.io(FLOCK) से IDR
Rp4,318.6878336
1 FLock.io(FLOCK) से KRW
365.8865472
1 FLock.io(FLOCK) से PHP
15.0266176
1 FLock.io(FLOCK) से EGP
￡E.12.7742056
1 FLock.io(FLOCK) से BRL
R$1.4252104
1 FLock.io(FLOCK) से CAD
C$0.3609128
1 FLock.io(FLOCK) से BDT
32.0237664
1 FLock.io(FLOCK) से NGN
404.6675496
1 FLock.io(FLOCK) से COP
$1,062.25594
1 FLock.io(FLOCK) से ZAR
R.4.6655224
1 FLock.io(FLOCK) से UAH
10.8563624
1 FLock.io(FLOCK) से VES
Bs37.93536
1 FLock.io(FLOCK) से CLP
$255.00992
1 FLock.io(FLOCK) से PKR
Rs74.6694336
1 FLock.io(FLOCK) से KZT
141.5568496
1 FLock.io(FLOCK) से THB
฿8.5249184
1 FLock.io(FLOCK) से TWD
NT$8.0428232
1 FLock.io(FLOCK) से AED
د.إ0.9668248
1 FLock.io(FLOCK) से CHF
Fr0.210752
1 FLock.io(FLOCK) से HKD
HK$2.0521976
1 FLock.io(FLOCK) से AMD
֏100.6630584
1 FLock.io(FLOCK) से MAD
.د.م2.3735944
1 FLock.io(FLOCK) से MXN
$4.9157904
1 FLock.io(FLOCK) से SAR
ريال0.9879
1 FLock.io(FLOCK) से PLN
0.961556
1 FLock.io(FLOCK) से RON
лв1.1433296
1 FLock.io(FLOCK) से SEK
kr2.5000456
1 FLock.io(FLOCK) से BGN
лв0.4399448
1 FLock.io(FLOCK) से HUF
Ft89.6038472
1 FLock.io(FLOCK) से CZK
5.5401432
1 FLock.io(FLOCK) से KWD
د.ك0.0803492
1 FLock.io(FLOCK) से ILS
0.8772552
1 FLock.io(FLOCK) से AOA
Kz240.1440008
1 FLock.io(FLOCK) से BHD
.د.ب0.09931688
1 FLock.io(FLOCK) से BMD
$0.26344
1 FLock.io(FLOCK) से DKK
kr1.686016
1 FLock.io(FLOCK) से HNL
L6.8915904
1 FLock.io(FLOCK) से MUR
12.0971648
1 FLock.io(FLOCK) से NAD
$4.6523504
1 FLock.io(FLOCK) से NOK
kr2.6554752
1 FLock.io(FLOCK) से NZD
$0.4452136
1 FLock.io(FLOCK) से PAB
B/.0.26344
1 FLock.io(FLOCK) से PGK
K1.1143512
1 FLock.io(FLOCK) से QAR
ر.ق0.961556
1 FLock.io(FLOCK) से RSD
дин.26.4572792

FLock.io संसाधन

FLock.io को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक FLock.io वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न FLock.io

आज FLock.io (FLOCK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLOCK प्राइस 0.26344 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLOCK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLOCK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.26344 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FLock.io का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLOCK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.62M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLOCK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLOCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 214.92M USD है.
FLOCK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLOCK ने 0.8929593240695551 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLOCK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLOCK ने 0.03529084954366033 USD की ATL प्राइस देखी.
FLOCK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLOCK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 860.88K USD है.
क्या FLOCK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLOCK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLOCK का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

