FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

नामFLOCK

रैंकNo.402

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)224.07%

बाज़ार में उपलब्ध राशि223,797,061.51077327

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति223,860,927.68447715

सर्कुलेशन रेट0.2237%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.8929593240695551,2025-01-03

सबसे कम कीमत0.03529084954366033,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

परिचयFederated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.