$0.1999
$0.1999
ELF (ELF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:26:41 (UTC+8)

ELF (ELF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.35%

+0.30%

-1.53%

-1.53%

ELF (ELF) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2 है. पिछले 24 घंटों में, ELF ने $ 0.1975 के कम और $ 0.2002 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.7656800746917725 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0350131599961 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELF में +0.35%, 24 घंटों में +0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ELF (ELF) मार्केट की जानकारी

No.271

2017-12-21 00:00:00

ETH

ELF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 74.56K है. ELF की मार्केट में उपलब्ध राशि 793.49M है, कुल आपूर्ति 996446455.7111901 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.29M है.

ELF (ELF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में ELF के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000598+0.30%
30 दिन$ -0.0176-8.09%
60 दिन$ +0.011+5.82%
90 दिन$ -0.02-9.10%
ELF के मूल्य में आज आया अंतर

आज ELF में $ +0.000598 (+0.30%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

ELF के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0176 (-8.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

ELF के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ELF में $ +0.011 (+5.82%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

ELF के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02 (-9.10%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

ELF (ELF) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब ELF प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

ELF (ELF) क्या है

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके ELF निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ELF की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- ELF के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर ELF खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

ELF प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ELF (ELF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ELF (ELF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ELF के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ELF प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ELF (ELF) टोकन का अर्थशास्त्र

ELF (ELF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

ELF (ELF) कैसे खरीदें

क्या आपको ELF कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से ELF खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ELF लोकल करेंसी में

1 ELF(ELF) से VND
5,263
1 ELF(ELF) से AUD
A$0.304
1 ELF(ELF) से GBP
0.148
1 ELF(ELF) से EUR
0.17
1 ELF(ELF) से USD
$0.2
1 ELF(ELF) से MYR
RM0.842
1 ELF(ELF) से TRY
8.228
1 ELF(ELF) से JPY
¥29.4
1 ELF(ELF) से ARS
ARS$266.666
1 ELF(ELF) से RUB
16.098
1 ELF(ELF) से INR
17.548
1 ELF(ELF) से IDR
Rp3,278.688
1 ELF(ELF) से KRW
277.776
1 ELF(ELF) से PHP
11.41
1 ELF(ELF) से EGP
￡E.9.698
1 ELF(ELF) से BRL
R$1.082
1 ELF(ELF) से CAD
C$0.274
1 ELF(ELF) से BDT
24.312
1 ELF(ELF) से NGN
307.218
1 ELF(ELF) से COP
$806.45
1 ELF(ELF) से ZAR
R.3.544
1 ELF(ELF) से UAH
8.242
1 ELF(ELF) से VES
Bs28.8
1 ELF(ELF) से CLP
$193.6
1 ELF(ELF) से PKR
Rs56.688
1 ELF(ELF) से KZT
107.468
1 ELF(ELF) से THB
฿6.468
1 ELF(ELF) से TWD
NT$6.106
1 ELF(ELF) से AED
د.إ0.734
1 ELF(ELF) से CHF
Fr0.16
1 ELF(ELF) से HKD
HK$1.558
1 ELF(ELF) से AMD
֏76.422
1 ELF(ELF) से MAD
.د.م1.802
1 ELF(ELF) से MXN
$3.734
1 ELF(ELF) से SAR
ريال0.75
1 ELF(ELF) से PLN
0.73
1 ELF(ELF) से RON
лв0.868
1 ELF(ELF) से SEK
kr1.898
1 ELF(ELF) से BGN
лв0.334
1 ELF(ELF) से HUF
Ft68.026
1 ELF(ELF) से CZK
4.206
1 ELF(ELF) से KWD
د.ك0.061
1 ELF(ELF) से ILS
0.664
1 ELF(ELF) से AOA
Kz182.314
1 ELF(ELF) से BHD
.د.ب0.0752
1 ELF(ELF) से BMD
$0.2
1 ELF(ELF) से DKK
kr1.28
1 ELF(ELF) से HNL
L5.232
1 ELF(ELF) से MUR
9.208
1 ELF(ELF) से NAD
$3.532
1 ELF(ELF) से NOK
kr2.014
1 ELF(ELF) से NZD
$0.338
1 ELF(ELF) से PAB
B/.0.2
1 ELF(ELF) से PGK
K0.846
1 ELF(ELF) से QAR
ر.ق0.73
1 ELF(ELF) से RSD
дин.20.09

ELF संसाधन

ELF को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक ELF वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न ELF

आज ELF (ELF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ELF प्राइस 0.2 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ELF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ELF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ELF का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ELF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ELF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ELF की मार्केट में उपलब्ध राशि 793.49M USD है.
ELF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ELF ने 2.7656800746917725 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ELF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ELF ने 0.0350131599961 USD की ATL प्राइस देखी.
ELF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ELF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 74.56K USD है.
क्या ELF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ELF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ELF का प्राइस का अनुमान देखें.
ELF (ELF) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

