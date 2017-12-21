ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

नामELF

रैंकNo.278

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.62%

बाज़ार में उपलब्ध राशि793,565,091.8083626

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति996,446,432.2741727

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2017-12-21 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.099 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.7656800746917725,2018-01-07

सबसे कम कीमत0.0350131599961,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

