ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

नामELF

रैंकNo.278

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.62%

बाज़ार में उपलब्ध राशि793,565,091.8083626

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति996,446,432.2741727

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2017-12-21 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.099 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.7656800746917725,2018-01-07

सबसे कम कीमत0.0350131599961,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयaelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
सर्च करें
पसंदीदा
ELF/USDT
ELF
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (ELF)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
चार्ट
जानकारी
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
मार्केट ट्रेड
स्पॉट
ओपन ऑर्डर（0）
ऑर्डर हिस्ट्री
ट्रेड हिस्ट्री
ओपन पोज़ीशन (0)
MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
ELF/USDT
--
--
‎--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (ELF)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
चार्ट
ऑर्डर बुक
मार्केट ट्रेड
जानकारी
ओपन ऑर्डर（0）
ऑर्डर हिस्ट्री
ट्रेड हिस्ट्री
ओपन पोज़ीशन (0)
Loading...