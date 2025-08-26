CVX की अधिक जानकारी

Convex Finance लोगो

Convex Finance मूल्य(CVX)

1 CVX से USD लाइव प्राइस:

$3.47
$3.47$3.47
-1.36%1D
USD
Convex Finance (CVX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:23:27 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.417
$ 3.417$ 3.417
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.6
$ 3.6$ 3.6
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.417
$ 3.417$ 3.417

$ 3.6
$ 3.6$ 3.6

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717$ 62.68817812800717

$ 1.4333339308751847
$ 1.4333339308751847$ 1.4333339308751847

-0.58%

-1.35%

-13.71%

-13.71%

Convex Finance (CVX) रियल-टाइम प्राइस $ 3.468 है. पिछले 24 घंटों में, CVX ने $ 3.417 के कम और $ 3.6 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CVX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 62.68817812800717 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.4333339308751847 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CVX में -0.58%, 24 घंटों में -1.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Convex Finance (CVX) मार्केट की जानकारी

No.153

$ 344.33M
$ 344.33M$ 344.33M

$ 949.06K
$ 949.06K$ 949.06K

$ 346.52M
$ 346.52M$ 346.52M

99.29M
99.29M 99.29M

99,919,231.56194384
99,919,231.56194384 99,919,231.56194384

0.01%

ETH

Convex Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 949.06K है. CVX की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.29M है, कुल आपूर्ति 99919231.56194384 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 346.52M है.

Convex Finance (CVX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Convex Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.04784-1.35%
30 दिन$ -0.807-18.88%
60 दिन$ +1.103+46.63%
90 दिन$ +0.732+26.75%
Convex Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज CVX में $ -0.04784 (-1.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Convex Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.807 (-18.88%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Convex Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CVX में $ +1.103 (+46.63%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Convex Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.732 (+26.75%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Convex Finance (CVX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Convex Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Convex Finance (CVX) क्या है

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Convex Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CVX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Convex Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Convex Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Convex Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Convex Finance (CVX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Convex Finance (CVX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Convex Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Convex Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Convex Finance (CVX) टोकन का अर्थशास्त्र

Convex Finance (CVX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CVX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Convex Finance (CVX) कैसे खरीदें

क्या आपको Convex Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Convex Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CVX लोकल करेंसी में

1 Convex Finance(CVX) से VND
91,260.42
1 Convex Finance(CVX) से AUD
A$5.27136
1 Convex Finance(CVX) से GBP
2.56632
1 Convex Finance(CVX) से EUR
2.9478
1 Convex Finance(CVX) से USD
$3.468
1 Convex Finance(CVX) से MYR
RM14.60028
1 Convex Finance(CVX) से TRY
142.67352
1 Convex Finance(CVX) से JPY
¥509.796
1 Convex Finance(CVX) से ARS
ARS$4,623.98844
1 Convex Finance(CVX) से RUB
279.13932
1 Convex Finance(CVX) से INR
304.28232
1 Convex Finance(CVX) से IDR
Rp56,852.44992
1 Convex Finance(CVX) से KRW
4,816.63584
1 Convex Finance(CVX) से PHP
197.8494
1 Convex Finance(CVX) से EGP
￡E.168.16332
1 Convex Finance(CVX) से BRL
R$18.76188
1 Convex Finance(CVX) से CAD
C$4.75116
1 Convex Finance(CVX) से BDT
421.57008
1 Convex Finance(CVX) से NGN
5,327.16012
1 Convex Finance(CVX) से COP
$13,983.843
1 Convex Finance(CVX) से ZAR
R.61.45296
1 Convex Finance(CVX) से UAH
142.91628
1 Convex Finance(CVX) से VES
Bs499.392
1 Convex Finance(CVX) से CLP
$3,357.024
1 Convex Finance(CVX) से PKR
Rs982.96992
1 Convex Finance(CVX) से KZT
1,863.49512
1 Convex Finance(CVX) से THB
฿112.15512
1 Convex Finance(CVX) से TWD
NT$105.87804
1 Convex Finance(CVX) से AED
د.إ12.72756
1 Convex Finance(CVX) से CHF
Fr2.7744
1 Convex Finance(CVX) से HKD
HK$27.01572
1 Convex Finance(CVX) से AMD
֏1,325.15748
1 Convex Finance(CVX) से MAD
.د.م31.24668
1 Convex Finance(CVX) से MXN
$64.74756
1 Convex Finance(CVX) से SAR
ريال13.005
1 Convex Finance(CVX) से PLN
12.6582
1 Convex Finance(CVX) से RON
лв15.05112
1 Convex Finance(CVX) से SEK
kr32.91132
1 Convex Finance(CVX) से BGN
лв5.79156
1 Convex Finance(CVX) से HUF
Ft1,179.57084
1 Convex Finance(CVX) से CZK
72.93204
1 Convex Finance(CVX) से KWD
د.ك1.05774
1 Convex Finance(CVX) से ILS
11.51376
1 Convex Finance(CVX) से AOA
Kz3,161.32476
1 Convex Finance(CVX) से BHD
.د.ب1.303968
1 Convex Finance(CVX) से BMD
$3.468
1 Convex Finance(CVX) से DKK
kr22.1952
1 Convex Finance(CVX) से HNL
L90.72288
1 Convex Finance(CVX) से MUR
159.66672
1 Convex Finance(CVX) से NAD
$61.24488
1 Convex Finance(CVX) से NOK
kr34.92276
1 Convex Finance(CVX) से NZD
$5.86092
1 Convex Finance(CVX) से PAB
B/.3.468
1 Convex Finance(CVX) से PGK
K14.66964
1 Convex Finance(CVX) से QAR
ر.ق12.6582
1 Convex Finance(CVX) से RSD
дин.348.42996

Convex Finance संसाधन

Convex Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Convex Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Convex Finance

आज Convex Finance (CVX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CVX प्राइस 3.468 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CVX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CVX से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.468 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Convex Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CVX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 344.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CVX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CVX की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.29M USD है.
CVX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CVX ने 62.68817812800717 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CVX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CVX ने 1.4333339308751847 USD की ATL प्राइस देखी.
CVX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CVX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 949.06K USD है.
क्या CVX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CVX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CVX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:23:27 (UTC+8)

चर्चित खबरें

