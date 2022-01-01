CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

नामCVX

रैंकNo.151

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)14.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि99,535,839.05325079

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति99,921,530.47897321

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर62.68817812800717,2022-01-01

सबसे कम कीमत1.4333339308751847,2024-11-04

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

