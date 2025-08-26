CHEX की अधिक जानकारी

Chintai Network लोगो

Chintai Network मूल्य(CHEX)

1 CHEX से USD लाइव प्राइस:

$0.10951
$0.10951$0.10951
+3.47%1D
USD
Chintai Network (CHEX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:47 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1032
$ 0.1032$ 0.1032
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.11191
$ 0.11191$ 0.11191
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1032
$ 0.1032$ 0.1032

$ 0.11191
$ 0.11191$ 0.11191

$ 0.8025739225864136
$ 0.8025739225864136$ 0.8025739225864136

$ 0.00274259
$ 0.00274259$ 0.00274259

+0.72%

+3.47%

-22.57%

-22.57%

Chintai Network (CHEX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.10953 है. पिछले 24 घंटों में, CHEX ने $ 0.1032 के कम और $ 0.11191 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.8025739225864136 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00274259 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHEX में +0.72%, 24 घंटों में +3.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chintai Network (CHEX) मार्केट की जानकारी

No.351

$ 109.27M
$ 109.27M$ 109.27M

$ 156.18K
$ 156.18K$ 156.18K

$ 109.41M
$ 109.41M$ 109.41M

997.59M
997.59M 997.59M

998,921,915.1714194
998,921,915.1714194 998,921,915.1714194

ETH

Chintai Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 156.18K है. CHEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.59M है, कुल आपूर्ति 998921915.1714194 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.41M है.

Chintai Network (CHEX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Chintai Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0036726+3.47%
30 दिन$ +0.01763+19.18%
60 दिन$ -0.05247-32.39%
90 दिन$ -0.08607-44.01%
Chintai Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज CHEX में $ +0.0036726 (+3.47%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Chintai Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.01763 (+19.18%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Chintai Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CHEX में $ -0.05247 (-32.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Chintai Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.08607 (-44.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Chintai Network (CHEX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Chintai Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Chintai Network (CHEX) क्या है

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Chintai Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CHEX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Chintai Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Chintai Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Chintai Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chintai Network (CHEX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chintai Network (CHEX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chintai Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chintai Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Chintai Network (CHEX) टोकन का अर्थशास्त्र

Chintai Network (CHEX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHEX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Chintai Network (CHEX) कैसे खरीदें

क्या आपको Chintai Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Chintai Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CHEX लोकल करेंसी में

1 Chintai Network(CHEX) से VND
2,882.28195
1 Chintai Network(CHEX) से AUD
A$0.1664856
1 Chintai Network(CHEX) से GBP
0.0810522
1 Chintai Network(CHEX) से EUR
0.0931005
1 Chintai Network(CHEX) से USD
$0.10953
1 Chintai Network(CHEX) से MYR
RM0.4611213
1 Chintai Network(CHEX) से TRY
4.5060642
1 Chintai Network(CHEX) से JPY
¥15.99138
1 Chintai Network(CHEX) से ARS
ARS$146.0396349
1 Chintai Network(CHEX) से RUB
8.817165
1 Chintai Network(CHEX) से INR
9.5981139
1 Chintai Network(CHEX) से IDR
Rp1,795.5734832
1 Chintai Network(CHEX) से KRW
151.9137288
1 Chintai Network(CHEX) से PHP
6.2486865
1 Chintai Network(CHEX) से EGP
￡E.5.3111097
1 Chintai Network(CHEX) से BRL
R$0.5925573
1 Chintai Network(CHEX) से CAD
C$0.1500561
1 Chintai Network(CHEX) से BDT
13.3144668
1 Chintai Network(CHEX) से NGN
168.2479377
1 Chintai Network(CHEX) से COP
$441.6523425
1 Chintai Network(CHEX) से ZAR
R.1.9397763
1 Chintai Network(CHEX) से UAH
4.5137313
1 Chintai Network(CHEX) से VES
Bs15.77232
1 Chintai Network(CHEX) से CLP
$106.02504
1 Chintai Network(CHEX) से PKR
Rs31.0451832
1 Chintai Network(CHEX) से KZT
58.8548502
1 Chintai Network(CHEX) से THB
฿3.5367237
1 Chintai Network(CHEX) से TWD
NT$3.3483321
1 Chintai Network(CHEX) से AED
د.إ0.4019751
1 Chintai Network(CHEX) से CHF
Fr0.087624
1 Chintai Network(CHEX) से HKD
HK$0.8521434
1 Chintai Network(CHEX) से AMD
֏41.8525083
1 Chintai Network(CHEX) से MAD
.د.م0.9868653
1 Chintai Network(CHEX) से MXN
$2.0438298
1 Chintai Network(CHEX) से SAR
ريال0.4107375
1 Chintai Network(CHEX) से PLN
0.3997845
1 Chintai Network(CHEX) से RON
лв0.4753602
1 Chintai Network(CHEX) से SEK
kr1.0394397
1 Chintai Network(CHEX) से BGN
лв0.1829151
1 Chintai Network(CHEX) से HUF
Ft37.2544389
1 Chintai Network(CHEX) से CZK
2.3034159
1 Chintai Network(CHEX) से KWD
د.ك0.03340665
1 Chintai Network(CHEX) से ILS
0.3636396
1 Chintai Network(CHEX) से AOA
Kz99.8442621
1 Chintai Network(CHEX) से BHD
.د.ب0.04118328
1 Chintai Network(CHEX) से BMD
$0.10953
1 Chintai Network(CHEX) से DKK
kr0.700992
1 Chintai Network(CHEX) से HNL
L2.8653048
1 Chintai Network(CHEX) से MUR
5.0394753
1 Chintai Network(CHEX) से NAD
$1.9342998
1 Chintai Network(CHEX) से NOK
kr1.1029671
1 Chintai Network(CHEX) से NZD
$0.1851057
1 Chintai Network(CHEX) से PAB
B/.0.10953
1 Chintai Network(CHEX) से PGK
K0.4633119
1 Chintai Network(CHEX) से QAR
ر.ق0.3997845
1 Chintai Network(CHEX) से RSD
дин.11.0000979

Chintai Network संसाधन

Chintai Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Chintai Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Chintai Network

आज Chintai Network (CHEX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHEX प्राइस 0.10953 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHEX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHEX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.10953 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chintai Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHEX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.27M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHEX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.59M USD है.
CHEX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHEX ने 0.8025739225864136 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHEX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHEX ने 0.00274259 USD की ATL प्राइस देखी.
CHEX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHEX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 156.18K USD है.
क्या CHEX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHEX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHEX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

