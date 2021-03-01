CHEX

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

नामCHEX

रैंकNo.340

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि997,917,926.0887146

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति998,897,119.4538568

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.8025739225864136,2024-12-17

सबसे कम कीमत0.00274259,2021-03-01

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयChintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

Loading...