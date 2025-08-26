AVA (AVA) क्या है

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके AVA निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- AVA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- AVA के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर AVA खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

AVA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AVA (AVA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AVA (AVA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AVA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AVA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AVA (AVA) टोकन का अर्थशास्त्र

AVA (AVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

AVA (AVA) कैसे खरीदें

क्या आपको AVA कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से AVA खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AVA लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

AVA संसाधन

AVA को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AVA आज AVA (AVA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव AVA प्राइस 0.5556 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. AVA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.5556 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए AVA से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. AVA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? AVA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.86M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. AVA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? AVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.95M USD है. AVA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? AVA ने 6.47585961 USD की ATH प्राइस हासिल की. AVA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? AVA ने 0.0439477 USD की ATL प्राइस देखी. AVA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? AVA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 178.75K USD है. क्या AVA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AVA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AVA का प्राइस का अनुमान देखें.

