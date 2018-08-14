AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

नामAVA

रैंकNo.667

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)10.41%

बाज़ार में उपलब्ध राशि69,949,531

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति69,949,531

सर्कुलेशन रेट0.6994%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर6.47585961,2021-04-14

सबसे कम कीमत0.0439477,2018-08-14

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

