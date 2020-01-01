TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) טוקנומיקה

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) מידע

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

אתר רשמי:
https://app.twinfinance.io
מסמך לבן:
https://docs.twinfinance.io

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K
ההיצע הכולל:
$ 35.62
$ 35.62$ 35.62
אספקה במחזור:
$ 35.62
$ 35.62$ 35.62
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K
שיא כל הזמנים:
$ 268.2
$ 268.2$ 268.2
שפל כל הזמנים:
$ 211.77
$ 211.77$ 211.77
מחיר נוכחי:
$ 231.55
$ 231.55$ 231.55

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IMSTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IMSTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IMSTRטוקניומיקה, חקרו אתIMSTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.