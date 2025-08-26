TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 230.16 $ 230.16 $ 230.16 24 שעות נמוך $ 233.05 $ 233.05 $ 233.05 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 230.16$ 230.16 $ 230.16 גבוה 24 שעות $ 233.05$ 233.05 $ 233.05 שיא כל הזמנים $ 268.2$ 268.2 $ 268.2 המחיר הנמוך ביותר $ 211.77$ 211.77 $ 211.77 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.64% שינוי מחיר (7D) +0.71% שינוי מחיר (7D) +0.71%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $231.55. במהלך 24 השעות האחרונות, IMSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 230.16 לבין שיא של $ 233.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 268.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 211.77.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMSTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K אספקת מחזור 35.62 35.62 35.62 אספקה כוללת 35.61966652561039 35.61966652561039 35.61966652561039

שווי השוק הנוכחי של TWIN ASSET TOKEN iMSTR הוא $ 8.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMSTR הוא 35.62, עם היצע כולל של 35.61966652561039. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.25K.