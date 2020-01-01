SoulBazaar ($SOULS) טוקנומיקה
SoulBazaar ($SOULS) מידע
SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it.
Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary.
The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture.
Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward.
SoulBazaar ($SOULS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SoulBazaar ($SOULS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
SoulBazaar ($SOULS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SoulBazaar ($SOULS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $SOULS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $SOULSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $SOULSטוקניומיקה, חקרו את$SOULSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
$SOULS חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן $SOULS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו $SOULS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.