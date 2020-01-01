Sendor (SENDOR) טוקנומיקה
The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana.
Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.
Sendor (SENDOR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Sendor (SENDOR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SENDOR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SENDORהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SENDORטוקניומיקה, חקרו אתSENDORהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.