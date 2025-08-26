עוד על SENDOR

Sendor סֵמֶל

Sendor מחיר (SENDOR)

לא רשום

1 SENDOR ל USDמחיר חי:

--
----
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sendor (SENDOR) טבלת מחירים חיה
Sendor (SENDOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01131587
$ 0.01131587$ 0.01131587

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-5.49%

-8.46%

-8.46%

Sendor (SENDOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SENDOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENDORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01131587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SENDOR השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -5.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sendor (SENDOR) מידע שוק

$ 75.27K
$ 75.27K$ 75.27K

--
----

$ 75.27K
$ 75.27K$ 75.27K

990.07M
990.07M 990.07M

990,068,855.0282584
990,068,855.0282584 990,068,855.0282584

שווי השוק הנוכחי של Sendor הוא $ 75.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENDOR הוא 990.07M, עם היצע כולל של 990068855.0282584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.27K.

Sendor (SENDOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sendorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSendor ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSendor ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sendorל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.49%
30 ימים$ 0-2.90%
60 ימים$ 0-16.88%
90 ימים$ 0--

מה זהSendor (SENDOR)

The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.

Sendor (SENDOR) משאב

האתר הרשמי

Sendorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sendor (SENDOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sendor (SENDOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sendor.

בדוק את Sendor תחזית המחיר עכשיו‏!

SENDOR למטבעות מקומיים

Sendor (SENDOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sendor (SENDOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SENDOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sendor (SENDOR)

כמה שווה Sendor (SENDOR) היום?
החי SENDORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SENDOR ל USD?
המחיר הנוכחי של SENDOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sendor?
שווי השוק של SENDOR הוא $ 75.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SENDOR?
ההיצע במחזור של SENDOR הוא 990.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SENDOR?
‏‏SENDOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01131587 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SENDOR?
SENDOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SENDOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SENDOR הוא -- USD.
האם SENDOR יעלה השנה?
SENDOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SENDOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Sendor (SENDOR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

