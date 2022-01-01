Prophet of Ethereum (PROPHET) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Prophet of Ethereum (PROPHET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Prophet of Ethereum (PROPHET) מידע

$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.

אתר רשמי:
https://prophetofeth.com

Prophet of Ethereum (PROPHET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Prophet of Ethereum (PROPHET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.47M
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.47M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00683847
שפל כל הזמנים:
$ 0.0003522
מחיר נוכחי:
$ 0.00147251
Prophet of Ethereum (PROPHET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Prophet of Ethereum (PROPHET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של PROPHET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PROPHETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PROPHETטוקניומיקה, חקרו אתPROPHETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

