Prophet of Ethereum סֵמֶל

Prophet of Ethereum מחיר (PROPHET)

לא רשום

1 PROPHET ל USDמחיר חי:

$0.00149559
+16.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Prophet of Ethereum (PROPHET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:20:13 (UTC+8)

Prophet of Ethereum (PROPHET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00127851
24 שעות נמוך
$ 0.00171167
גבוה 24 שעות

$ 0.00127851
$ 0.00171167
$ 0.00683847
$ 0
+2.30%

+16.98%

+49.73%

+49.73%

Prophet of Ethereum (PROPHET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00149559. במהלך 24 השעות האחרונות, PROPHET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127851 לבין שיא של $ 0.00171167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROPHETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00683847, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROPHET השתנה ב +2.30% במהלך השעה האחרונה, +16.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+49.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prophet of Ethereum (PROPHET) מידע שוק

$ 1.50M
--
$ 1.50M
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Prophet of Ethereum הוא $ 1.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROPHET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.

Prophet of Ethereum (PROPHET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Prophet of Ethereumל USDהיה $ +0.00021708.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProphet of Ethereum ל USDהיה . $ +0.0005921383.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProphet of Ethereum ל USDהיה $ +0.0031329424.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Prophet of Ethereumל USDהיה $ +0.0002803165837105535.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00021708+16.98%
30 ימים$ +0.0005921383+39.59%
60 ימים$ +0.0031329424+209.48%
90 ימים$ +0.0002803165837105535+23.07%

מה זהProphet of Ethereum (PROPHET)

$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.

Prophet of Ethereum (PROPHET) משאב

האתר הרשמי

Prophet of Ethereumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prophet of Ethereum (PROPHET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prophet of Ethereum (PROPHET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prophet of Ethereum.

בדוק את Prophet of Ethereum תחזית המחיר עכשיו‏!

PROPHET למטבעות מקומיים

Prophet of Ethereum (PROPHET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prophet of Ethereum (PROPHET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROPHET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Prophet of Ethereum (PROPHET)

כמה שווה Prophet of Ethereum (PROPHET) היום?
החי PROPHETהמחיר ב USD הוא 0.00149559 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROPHET ל USD?
המחיר הנוכחי של PROPHET ל USD הוא $ 0.00149559. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prophet of Ethereum?
שווי השוק של PROPHET הוא $ 1.50M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROPHET?
ההיצע במחזור של PROPHET הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROPHET?
‏‏PROPHET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00683847 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROPHET?
PROPHET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PROPHET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROPHET הוא -- USD.
האם PROPHET יעלה השנה?
PROPHET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROPHET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
