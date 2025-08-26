Prophet of Ethereum (PROPHET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00127851 $ 0.00127851 $ 0.00127851 24 שעות נמוך $ 0.00171167 $ 0.00171167 $ 0.00171167 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00127851$ 0.00127851 $ 0.00127851 גבוה 24 שעות $ 0.00171167$ 0.00171167 $ 0.00171167 שיא כל הזמנים $ 0.00683847$ 0.00683847 $ 0.00683847 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.30% שינוי מחיר (1D) +16.98% שינוי מחיר (7D) +49.73% שינוי מחיר (7D) +49.73%

Prophet of Ethereum (PROPHET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00149559. במהלך 24 השעות האחרונות, PROPHET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127851 לבין שיא של $ 0.00171167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROPHETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00683847, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROPHET השתנה ב +2.30% במהלך השעה האחרונה, +16.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+49.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prophet of Ethereum (PROPHET) מידע שוק

שווי שוק $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prophet of Ethereum הוא $ 1.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROPHET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.