Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.
Its three production-grade applications are:
PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.
PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.
PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.
All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.
Prime Numbers Labs (PRFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Prime Numbers Labs (PRFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PRFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PRFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PRFIטוקניומיקה, חקרו אתPRFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
