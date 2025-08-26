עוד על PRFI

Prime Numbers Labs מחיר (PRFI)

1 PRFI ל USDמחיר חי:

$0.119027
$0.119027
-0.50%1D
Prime Numbers Labs (PRFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:28 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.119027
$ 0.119027
24 שעות נמוך
$ 0.119768
$ 0.119768
גבוה 24 שעות

$ 0.119027
$ 0.119027

$ 0.119768
$ 0.119768

$ 0.245654
$ 0.245654

$ 0.04999
$ 0.04999

-0.00%

-0.58%

-8.21%

-8.21%

Prime Numbers Labs (PRFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.119027. במהלך 24 השעות האחרונות, PRFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.119027 לבין שיא של $ 0.119768, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.245654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRFI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prime Numbers Labs (PRFI) מידע שוק

$ 1.37M
$ 1.37M

--
--

$ 11.16M
$ 11.16M

11.55M
11.55M

93,790,238.852008
93,790,238.852008

שווי השוק הנוכחי של Prime Numbers Labs הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRFI הוא 11.55M, עם היצע כולל של 93790238.852008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.16M.

Prime Numbers Labs (PRFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Prime Numbers Labsל USDהיה $ -0.0006975822464705.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrime Numbers Labs ל USDהיה . $ -0.0154585245.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrime Numbers Labs ל USDהיה $ -0.0356316132.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Prime Numbers Labsל USDהיה $ -0.04009072448108244.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006975822464705-0.58%
30 ימים$ -0.0154585245-12.98%
60 ימים$ -0.0356316132-29.93%
90 ימים$ -0.04009072448108244-25.19%

מה זהPrime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Prime Numbers Labs (PRFI) משאב

Prime Numbers Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Prime Numbers Labs (PRFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Prime Numbers Labs (PRFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Prime Numbers Labs.

בדוק את Prime Numbers Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

PRFI למטבעות מקומיים

Prime Numbers Labs (PRFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Prime Numbers Labs (PRFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Prime Numbers Labs (PRFI)

כמה שווה Prime Numbers Labs (PRFI) היום?
החי PRFIהמחיר ב USD הוא 0.119027 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRFI ל USD?
המחיר הנוכחי של PRFI ל USD הוא $ 0.119027. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Prime Numbers Labs?
שווי השוק של PRFI הוא $ 1.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRFI?
ההיצע במחזור של PRFI הוא 11.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRFI?
‏‏PRFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.245654 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRFI?
PRFI ‏‏רשם מחירATL של 0.04999 USD.
מהו נפח המסחר של PRFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRFI הוא -- USD.
האם PRFI יעלה השנה?
PRFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:28 (UTC+8)

