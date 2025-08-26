Prime Numbers Labs (PRFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.119027 גבוה 24 שעות $ 0.119768 שיא כל הזמנים $ 0.245654 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04999 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.58% שינוי מחיר (7D) -8.21%

Prime Numbers Labs (PRFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.119027. במהלך 24 השעות האחרונות, PRFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.119027 לבין שיא של $ 0.119768, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.245654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRFI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prime Numbers Labs (PRFI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.37M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.16M אספקת מחזור 11.55M אספקה כוללת 93,790,238.852008

שווי השוק הנוכחי של Prime Numbers Labs הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRFI הוא 11.55M, עם היצע כולל של 93790238.852008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.16M.